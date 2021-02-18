В Комсомольск-на-Амуре вольют крупные федеральные деньги

Минувшие семь дней стали важными прежде всего для Комсомольска-на-Амуре. Несколько лет город испытывал проблемы со стройками: «зависла» не только очень важная для города защитная дамба, встали работы и на возведении медучреждений. Ранее врио Дегтярёву удалось договориться с правительством России о выделении дополнительных средств для города президентского внимания. Сейчас Дегтярёв лично следит за работами.

Стройка, ускорение, гласность

Михаил Дегтярёв побывал в Комсомольске-на-Амуре. Объекты, ранее считавшиеся почти безнадёжными, получили мощное и надёжное ускорение. Сейчас остаётся лишь проверять качество проводимых работ.

Сперва, конечно же, дамба, теперь там активность, что называется, 24/7. Строители дамбы в Комсомольске-на-Амуре перешли на круглосуточный режим работы.

- Изначально финансирование на 2021 год было запланировано в сумме 2,7 миллиарда рублей. Однако мы с правительством провели серьезную работу на федеральном уровне, Федерация пошла навстречу. Объем средств увеличен до 3,4 миллиарда рублей, - сообщил врио губернатора.

Первый этап дамбы спроектирован ЗАО ПИИ «Ленгипроречтранс», подрядчик - АО «УЭСК». Госконтракт заключен в июне 2019 года, срок его действия – до 31 декабря 2024 года. Из 9 млрд рублей, предусмотренных контрактом, на сегодняшний день профинансировано 1,4 млрд рублей.

Гидрозащита предполагается протяженностью более 17 км, в том числе: первый участок (микрорайоны Парковый и Парус) – 2,8 км, второй участок (п. Победа) – 4,4 км, третий участок (п. Менделеева) – почти 10 км. На защищаемой дамбой территории живут 18 тысяч человек.

Сейчас на участках микрорайонов Парковый, Парус и п. Менделеева выполняются работы по устройству тела дамбы, прокладке системы водоотведения, устройству защиты верхового откоса.

- В этом году перед нами стоит амбициозная и очень серьезная задача. 3,4 млрд рублей – такого освоения за год еще не было. Сели, расписали все, поняли, что если работать будут все, заниматься своим делом в соответствии с графиком, то задача абсолютно выполнимая. Полагаю, что к 2024 году объект будет закончен. Есть определенные проблемы, которыми мы занимаемся – и врио губернатора, и министерство строительства. Мы должны четко выстроить график финансирования. Сейчас видим деньги 2021 года и 2022 года. В части обеспечения инертными материалами, песком, грунтами все вопросы решены. Все карьеры местные, ничего из Хабаровска не привозится, никакой двойной–тройной цены нет, - проинформировал министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

Глава регионального минстроя уточнил, что сейчас работы по возведению дамбы подрядчик начал вести в круглосуточном режиме.

Кроме того, он обратился к комсомольчанам с просьбой сообщать о замеченных фактах простоя, отсутствия техники, явном браке: в министерстве готовы оперативно отреагировать, проверить такие сигналы и скорректировать процесс. Гласность – как она есть.

Еще одна стройка – Региональный центр развития спорта в Комсомольске. Его подрядчик обещает сдать уже летом. Второе полугодие 2021 года – такой срок сдачи определен строителям 3 этапа Регионального центра развития спорта – Центра сложнокоординационных видов спорта. Комплекс должен был быть введен в эксплуатацию еще в декабре прошлого года, однако этот срок пришлось сдвинуть. Отставание составляет 166 дней.

Заказчиком объекта выступает КГКУ "Служба заказчика минстроя края". Проект разработан АО "31-й государственный проектный институт специального строительства". Подрядчик - ООО "СК "Монолит". Стоимость работ по госконтракту составляет около 1 млрд рублей.

Центр сложнокоординационных дисциплин рассчитан на занятия акробатикой, художественной гимнастикой, скалолазанием и другими видами спорта. В среднем в смену в здании смогут находиться 200 человек. Трибуны рассчитаны на 300 зрителей.

Технически третья очередь спорткомплекса готова на 66%. Фактически сделан фундамент, коробка здания, кровля спортзала, металлический каркас спортзала, наружные сети водо- и теплоснабжения, канализации. Ведется монтаж фасадов и систем вентиляции, отделка стен, устройство полов, монтаж внутренних и наружных дверей.

Заместитель гендиректора ООО «СК «Монолит» Артем Овсепян заверил врио губернатора, что на данном этапе проблем с завершением строительства практически нет. Есть необходимость решить вопрос с отделкой стен гимнастического зала: проектировщики не заложили в стоимость штукатурку, предполагая, что краску нанесут прямо на бетон. Чтобы соблюсти технологию, краевому минстрою надо изыскать более 20 млн рублей.

Находящийся в непосредственной близости от спортивного сооружения детский больничный комплекс – куда более проблемная стройка. Сейчас подрядчик работает над тем, чтобы законсервировать его.

- С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Комплекс, в который должны были войти детская поликлиника на 500 посещений в смену, стационар на 232 койки и консультативное отделение на 300 приемов за смену, был спроектирован АО «Гипроздрав». Подрядчиком первой очереди выступало ООО «СК «Вита». Работы компанией были полностью остановлены в 2019 году, контракт расторгнут год назад. Вторую очередь возводит та же компания, что и Центр сложнокоординационных видов спорта – ООО «СК «Монолит».

Общая стоимость детского больничного комплекса – более 2,25 млрд рублей. Однако в ходе строительства стало ясно, что проект не учел многих требований к учреждению здравоохранения, не были взяты в расчет затраты на оборудование. Министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев проинформировал, что предельная стоимость объекта оценивается в 5,94 млрд рублей. О выделении дополнительного финансирования министерству здравоохранения региона понадобится договариваться на федеральном уровне. Технически объект готов только на 29%.

Дополнительные деньги требуются и на ремонт стадиона «Авангард», построенного в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году и рассчитанного почти на 15 тысяч зрителей. Изначально реконструкция была оценена в 445 млн рублей – это средства федерального и краевого бюджетов, предусмотренные на 2021-2022 гг. Однако с момента разработки проектно-сметной документации ввиду увеличения цен на материалы и расширения перечня необходимых работ стоимость увеличилась на 240 млн рублей.

Реконструкция предусматривает обновление трибун и подтрибунных помещений, капремонт фасада, замену инженерных сетей, модернизацию футбольного поля и легкоатлетического сектора.

Все вопросы финансирования проблемных объектов в Городе юности врио губернатора будет решать совместно с профильными ведомствами после возвращения в Хабаровск.

Бензиновая карта

Временный топливный кризис – отдельная тема. То, что край не остался без внимания руководства страны, уже известно: бензин к нам везли из запасов Росрезерва. Региональная власть тоже не собирается пускать «бензин на самотек». На контроле – отдалённые от центра районы.

По топливу врио Дегтярёв провел видеосовещание, где четко дал понять и чиновникам, и жителям: социального взрыва в регионе не допустят. Вот что написал Дегтярев у себя в Telegram-канале:

«На связи по ВКС были главы районов, краевой комитет по развитию ТЭК, независимые нефтетрейдеры. Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах.

Возник дефицит – Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому – ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос.

Направили телеграмму на имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом.

Есть договоренность, которую мы достигли буквально накануне ночью. Дочерние предприятия «Роснефти» выделят в ближайшие два дня резервные объемы топлива независимым нефтетрейдерам Хабаровского края под самовывоз. Это временная мера, за что мы благодарны руководству ПАО «НК «Роснефть». Владельцам независимых АЗС нужно лучше планировать свою работу.

Отдельно прошу глав муниципалитетов держать ситуацию с ГСМ на контроле и оперативно сообщать о возникающих проблемах. Так мы сможем быстро подключаться к их решению.

Здесь нет желания назначить виноватых. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин. Это государственная задача, поставленная руководством страны. Бензин – товар, без которого экономика не работает. Не будет бензина – будет социальный взрыв. Кто от этого выиграет? Никто!»

Это Дегтярёв написал 10-го февраля. А уже сутки спустя топливо стало поступать на побережье.

Местная компания ООО "АЗС-Трансбункер" получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн АИ-95. Топливом были заправлены одна АЗС в Советской Гавани и еще две – в Ванино.

В Советской Гавани и Ванино работает еще одна сеть автозаправок – ИП Марченко. Для нее на сортировочной станции Комсомольска-на-Амуре ожидали отправки два вагона с бензином, которые привезут 120 тонн АИ-92. У этой сети – четыре собственных бензоколонки.

Ситуация с дефицитом бензина, произошедшего из-за плановых работ на Хабаровском НПЗ, в целом стабилизировалась. Нефтезавод работает в полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы.

В Хабаровск также пришли 1440 тонн бензина, отгруженных с заводов Сибири, еще 1140 тонн находятся в пути. Объемы нефтескладов заполнены с запасом. Вся сеть из 84 заправок "ННК" в Хабаровском крае обеспечена бензином в полном объеме. Топливо на ней продают без ограничений.

И вновь о транспорте

Болезненная тема для жителей Хабаровского края – авиаперевозки. И цены на билеты, да и просто отсутствие сообщения с районами края.

Врио губернатора края провел совещание по развитию краевой авиакомпании «Хабавиа». Ранее он подчеркивал, что структура сохранится как региональный воздушный перевозчик даже после создания единой дальневосточной авиакомпании.

Говоря о состоянии дел на предприятии, Михаил Дегтярёв напомнил об обращении нескольких работников, в том числе в его адрес, с жалобами на неверные, по их мнению, шаги нового руководства.

- Мы проверили сообщение о том, что там якобы все разваливается. В том числе посмотрели финансово-хозяйственную деятельность, кто за что отвечал. Оказалось, что основные опасения за будущее авиакомпании испытывают люди, причастные к следующему: за 2019-2020 гг. руководство истратило миллиард рублей, из которых 95% - по договорам без конкурентных процедур. Там какие-то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники, обслуживание программных продуктов. Очевидно неэффективное расходование средств: за два года миллиард – без торгов. Это указывает на возможность существования коррупциогенных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства «Хабаровских авиалиний», - сообщил Михаил Дегтярёв.

Он потребовал от краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства навести финансовый, кадровый и организационный порядок в КГУП «Хабавиа», а материалы по проведенным в течение двух лет закупкам направить в правоохранительные органы.

Будет и проект по развитию авиакомпании. Основная задача апгрейда – обеспечить авиаперевозки по 14 маршрутам, где, как правило, воздушный транспорт не имеет альтернативы. Сейчас в проработке вопрос открытия маршрута Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Флагманский проект «Развитие «Хабаровских авиалиний» предусматривает восстановление трех вертолетов МИ-8-МТВ-1, которые возвращены компании после эксплуатации другим авиаперевозчиком, и приобретение в лизинг двух самолетов L-410, это позволит увеличить частоту рейсов по существующим местным маршрутам; приобретение трех самолетов «Сухой Суперджет-100» для расширения маршрутной сети и выполнения межрегиональных рейсов; приобретение вертолета Ми-8-МТВ-1 для перевозок в труднодоступные районы края.

«Хабавиа» в ближайшее время ждет полный ребрендинг. Выбрать новое «лицо» краевой авиакомпании сможет любой житель региона: для этого достаточно будет отдать свой голос за понравившийся проект.

И – долгожданное. Вторая волна продаж авиабилетов по субсидируемым тарифам для дальневосточников стартовала в Хабаровском крае. Под льготу попадает маршрут из Хабаровска в Москву и обратно.

- Сейчас после снятия возрастного ограничения возможность купить льготные билеты имеют все жители Дальнего Востока. Приобрести билеты можно в кассах Аэрофлота на территории международного аэропорта Хабаровск, а также по адресу ул. Ленина, 85. Они работают с 06:00 до 23:30 без перерыва на обед. Также билеты реализуются в кассах компании «Хабаровские авиалинии» в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Охотске и иных агентствах. Ажиотажного спроса пока не наблюдается, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Для покупки билетов жителям края нужно представить документы, подтверждающие постоянное проживание в регионе: для взрослого пассажира – российский паспорт с отметкой о регистрации, для ребёнка до 14 лет – свидетельство о рождении и справку по форме №8.

Евгений Постышев