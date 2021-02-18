Хабаровским школьникам преподали уроки цифровой грамотности

К Всероссийскому образовательному проекту «Урок Цифры» присоединился Хабаровский край. С 8 по 22 февраля в образовательных учреждениях проходят занятия по цифровой грамотности для учеников 1-11 классов. Они посвящены «Приватности в цифровом мире». Урок по этой теме подготовили эксперты «Лаборатории Касперского».

Планируется, что участниками интерактивных уроков станут около 30 тысяч учеников из 260 школ региона. Так, занятия уже провели для семиклассников Математического лицея города Хабаровска. В формате видеолекции детей познакомили с понятиями «приватность», «конфиденциальность», «овершеринг», «цифровой след» и «шпионское ПО». Помимо основ информационной безопасности, ребятам рассказали о том, как защищать свои персональные данные.

Гостями интерактивного урока стали и.о. министра информационных технологий и связи края Алексей Гусев и начальник управления общего и дополнительного образования Минобрнауки Евгения Матаржук. Они ответили на вопросы школьников и вместе с ними прошли специальный тематический тест.

«Защита данных в информационном поле сегодня крайне важна не только для государства, органов власти, организаций, но и для каждого человека. От того, насколько надежно мы сумеем защитить себя в онлайн-пространстве, во многом зависит наше будущее. Неслучайно развитие у граждан цифровой грамотности и ключевых компетенций – один из приоритетных векторов нацпроекта «Цифровой экономики». И «Уроки цифры» помогают в решении данной задачи»,- отметил Алексей Гусев.

Проект «Урок Цифры» направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также на раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Участником образовательного проекта может стать любой ребенок. На сайте урокцифры.рф публикуются все материалы — видеоролики с объяснениями, интерактивные тренажёры для закрепления знаний, методические указания для учителей.