Хабаровскую школьницу пригласили на международную конференцию по Холокосту

В конце января в Москве состоялась 21-я Международная конференция школьников «Холокост: память и предупреждение», посвященная Международному дню памяти жертв холокоста. От Дальнего Востока участницей конференции была ученица Даманского класса школы № 49 имени Героев-даманцев Катя Иванова.

В конце 2020 года Катя отправила свою исследовательскую работу на конкурс, по итогам которого была приглашена в Москву. Исследовательская работа Кати рассказывала о жизни и судьбе малолетней узницы концлагеря Жанны Абрамовны Косач (Шлакман). С Жанной Абрамовной Катя познакомилась на открытии памятника жертвам холокоста 8 мая 2018 года на территории Еврейского культурного центра при синагоге. Открытие памятника решили приурочить ко Дню Победы, важнейшему для всей страны празднику.

На торжество были приглашены ветераны и пережившие ужасные годы гонения узники еврейского гетто. Правда, в Хабаровске таких остались единицы.

Еще 25 лет назад в живых было 16 человек, а в этом году их осталось всего четверо. Одна из них - Жанна Абрамовна. В гетто она попала 11-летней девочкой. Ее семья за годы гонений на евреев потеряла 20 человек - сестер, братьев, отца. Как пережили они то страшное время, она может описать с трудом.

Катя встретилась с Жанной Абрамовной осенью 2018 года для интервью. Жанна Абрамовна награждена тремя юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне, медалью «Дети войны» и медалью «Непокоренные». И вот что она рассказала.

Перед войной жили в большом четырехэтажном доме большой семьей. Но скоро все изменилось. Жанна Абрамовна помнит, как по громкоговорителю на улице объявили, что бомбили Киев, и семья стала готовиться к эвакуации, но началась бомбежка. Спрятались в подвале, потом перебрались на чердак. Когда в село приходили полицаи, Жанна с сестрой и братьями прятались в полях. В 1942 году семья переехала в гетто. Все евреи носили на груди и спине желтые звезды, жили в бараках. От голода спасались, кто как мог.

Позже Жанну с братом отправили в концлагерь Ахмечетку, где находились люди, переставшие быть людьми. Одежду меняли на еду, дрались за каждый кусок травы. Ночью Жанне с братом Мишей удалось бежать, пролезли под колючей проволокой. Днем прятались в лесу, а вечером шли просить кусок хлеба и переночевать. И так до 1944 года, пока советские войска не освободили территорию, где находился концлагерь. И сегодня Жанна Абрамовна думает, что выжила благодаря вере в то, что это обязательно произойдет.

Из большой семьи Шлакман в Советском Союзе осталась лишь она одна. Такие люди, как Жанна Абрамовна Косач, не пали духом и остались людьми даже в нечеловеческих условиях. Жанна Абрамовна сегодня встречается с учениками, педагогами и рассказывает о своем суровом, страшном детстве.

«А наша, молодого поколения, задача и наш долг знать и помнить о страшных страницах прошлого человечества. Память – это самый ключевой момент осознания прошлого, своей истории, истории страны, истории мира. А как сохранить память? Как донести до каждого человека ноту трагедии?

Надо создавать мемориалы, скульптурно-архитектурные сооружения, воздвигнутые для увековечивания памяти, именно так можно выстроить диалог между поколениями, между людьми, не знающими языка друг друга. Проводить конференции и выставки, которые должны пробудить в людях чувство горечи, сострадания, осознания масштаба трагедии. Встречаться со свидетелями событий, которые своими глазами видели ужасы войны и то, на что способен человек», - написала Катя в своей работе.

Конференция школьников «Холокост: память и предупреждение» была организована в рамках Недели Памяти, посвященной Международному дню жертв холокоста.

Организаторам конференции удалось создать атмосферу творчества и доброжелательности. В первый день ученики из разных городов России представляли свои исследовательские работы в Историко-архивном институте РГГУ, а на следующий день работа конференции продолжалась в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. Здесь Катя и рассказала о Жанне Шлакман.

Такие встречи обогащают наших учеников новыми знаниями по теме холокоста, педагоги обмениваются опытом и работают в тесном сотрудничестве, чтобы наши ученики, как и люди всей планеты, делали все возможное, чтобы такое никогда не повторилось. Восстановление памяти о жертвах холокоста – это призыв к живым не допустить Холокоста сегодня. Наш долг состоит в том, чтобы отдать дань памяти всем солдатам, которые погибли, освобождая мир от фашизма.

Вера Богданова, учитель истории школы №49 имени Героев-даманцев