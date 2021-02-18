Еще одна компания везет в Совгавань и Ванино 120 тонн бензина

Компания ООО "Биксур СВ" везет в Советско-Гаванский и Ванинский районы 120 тонн бензина АИ-92. Топливо уже должно было пойти в продажу, но вмешалась погода. Однако в ближайшие дни эта партия бензина все же поступит на АЗС обоих районов, что дополнительно позволит избежать напряженности в топливном вопросе.

- Сейчас бензин в Советско-Гаванском и Ванинском районах по-прежнему продают на 10 заправках компаний ООО "АЗС-Трансбункер" и ИП "Марченко". У них создан двухнедельный запас горючего. Кроме того, обе компании продолжают закупки на будущее. Как только начнутся продажи у ООО "Биксур СВ", мы дополнительно создадим резерв, - пояснил и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

В комитете подчеркнули, что специалисты ведомства продолжают отслеживать и ситуацию с ценами на ГСМ. Сейчас факты повышения цены зафиксированы в селе Богородское Ульчского района, где топливо продают на АЗС местного предпринимателя. Нефтетрейдер закупил бензин на моменте высоких цен, поэтому был вынужден увеличить продажную стоимость. Однако туда уже идет топливо другой компании, выкупленное по более низкой цене.

Напомним, что сейчас ситуацию с обеспечением бензином контролирует специально созданный оперативный штаб, созданный по поручению врио губернатора края. Входящие в него ведомства координируют все поставки топлива в регионе.



