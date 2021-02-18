Льготы и преференции для малого и среднего бизнеса закрепили в Хабаровском крае

Два законопроекта, которые вносят изменения в применение патентной и упрощенной систем налогообложения (УСН и ПСН), рассмотрели сегодня в Законодательной думе края. Оба документа были приняты в окончательном чтении.

- Правительство края разработало ряд льгот и налоговых преференций для малых и средних предприятий в первую очередь в тех отраслях экономики, которые наиболее пострадали от негативного влияния пандемии коронавируса, - отметил и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края Максим Тарасов.

По поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева к активной работе над законопроектами были привлечены представители бизнес-сообщества.

- По результатам обсуждения удалось соблюсти баланс интересов предпринимателей-налогоплательщиков и местных бюджетов–получателей налогов. С одной стороны, по ряду позиций предусмотрено существенное уменьшение налоговой нагрузки, с другой стороны – изменения отвечают и ожиданиям территорий по налоговым поступлениям, - подчеркнул Максим Тарасов.

Так, согласно одобренным поправкам, на 2021 год сохранены пониженные налоговые ставки по УСН: 3% вместо 6% для предприятий, которые рассчитываются по базе «доходы» и 8% вместо 15% для компаний и организаций, которые платят налоги по системе «доходы минус расходы». Под действие закона подпадают 16 видов деятельности, в числе которых гостиничный бизнес, туристическая деятельность, общественное питание, пассажирский транспорт и другие. По данным на 10 января текущего года, в регионе насчитывается более 3200 субъектов МСП, занятых в этих сферах.

В рамках патентной системы налогообложения значительно расширен перечень видов предпринимательской деятельности: с 64 до 80. Для ряда из них увеличены лимиты и уточнены размеры потенциально возможного дохода, что позволило дифференцировать сумму налога. К примеру, для розничной торговли и услуг общепита расширена предельная площадь зала с 50 до 150 кв. м., а в отношении наземных грузовых и пассажирских перевозок количество транспортных средств увеличено до 15. Также для защиты наиболее пострадавших отраслей предлагается снизить налоговую нагрузку по ПСН на 20%. По информации министерства, число бизнесменов, выбравших «патент», постоянно растет. В 2020 году патенты получили 1964 индивидуальных предпринимателя, в 2021 году – 8069.

- Сегодня мы приняли законы о налоговом смягчении, которые подготовлены по обоснованному перечню видов деятельности. Фактически они будут работать на выполнение плана восстановления экономики края после пандемии. Напомню, этот план принят в конце прошлого года. С точки зрения стратегий антикризисного регулирования такой налоговый инструмент ориентирован на внутренний потенциал роста предпринимательских единиц, на их мотивацию к наращиванию оборотов по продажам, на поддержание делового оптимизма, - отметила председатель краевой Законодательной думы Ирина Зикунова.

Отметим, действие закона по УСН распространяется на весь налоговый период и начинает действовать с января, а по ПСН вступит в силу с 1 апреля 2021 года.



