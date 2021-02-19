Амурский судостроительный завод стал первым участником нацпроекта

Предприятия края подключаются к национальному проекту "Производительность труда". В регионе заключено первое соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий нацпроекта. Документ предусматривает сотрудничество между министерством экономического развития края и ПАО "Амурский судостроительный завод". Предприятие уже подготовило список кандидатур на обучение по программе "Лидеры производительности", который подадут на включение в ближайший поток.

- Главные задачи, которые стоят перед нами сегодня, – дальнейшие рост и развитие производительности труда при постоянном совершенствовании производственной системы. За последние пять лет мы достигли настоящего прорыва в плане освоения инструментов ее развития. Внедрения системы 5S и кайдзен-предложений заложили прочный фундамент для дальнейшего движения. Надеемся, что команда специалистов Федерального Центра Компетенций оценит результаты нашей работы и предложит проекты и решения по росту производительности труда за счет устранения всех видов потерь, - отметил первый заместитель генерального директора Амурского судостроительного завода Михаил Боровский.

Отметим, производственная программа предприятия на ближайшую перспективу включает в себя работу по строительству семи корветов и четырех малых ракетных кораблей для Минобороны, а также линейки гражданских судов высокого класса автоматизации.

Напомним, национальный проект "Производительность труда" утвержден майским указом Президента Владимира Путина в 2018 году. Его главная цель - к 2024 году создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 %. Для реализации поставленных задач разработан комплекс мер, который включает финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

Предприятие, получившее статус участника нацпроекта имеет возможность воспользоваться различными мерами поддержки, в их число входит: обучение руководителей и сотрудников предприятия, помощь в выходе на экспорт, льготные займы от Фонда развития промышленности, а также помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса непосредственно на предприятии.

Заявка на участие в реализации национального проекта подается на ИТ-платформе "Производительность.рф", где также можно ознакомиться с критериями отбора предприятий.



