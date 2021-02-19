Школьники и студенты Хабаровского края подключатся к онлайн-игре «1418»

Школьники и студенты Хабаровского края подключатся к Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418». Она посвящена событиям Великой Отечественной войны и поможет школьникам и студентам подготовиться к большому «Диктанту Победы». Как рассказали в главном управлении внутренней политики, «1418» – командная онлайн-игра для учащихся образовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет.

- Мероприятие включает в себя различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны, участникам будут предложены задания, связанные с историей округа, в котором они проживают, - сообщили в главном управлении.

Игра пройдет 17 марта 2021 года. При этом время проведения образовательной акции будет своим для каждого федерального округа страны. Узнать подробности и зарегистрироваться на игру можно уже сейчас на сайте «игра-1418.рф». Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, а командам победителей и финалистов организаторы вручат дипломы и ценные призы.





Организаторами Всероссийской исторической интеллектуальной игры выступают «Волонтеры Победы» и организационный комитет «Наша Победа» при поддержке Министерства просвещения РФ, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета, ФПП «Историческая память» и Российского движения школьников.



