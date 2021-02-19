Профессор Зинаида Сиротина вспоминает о своем знакомстве с Алексеем Клементьевичем Черным

В феврале 2021 года в Хабаровском крае пройдет серия масштабных памятных мероприятий, посвященных 100-летию видного государственного деятеля Алексея Черного. Врач высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Зинаида Сиротина лично знала Алексея Клементьевича, неоднократно с ним встречалась, он помогал решать проблемы, с которыми обращалась Зинаида Васильевна. И главное, знакомство с первым лицом края стало поворотным моментом в ее дальнейшей судьбе в Хабаровске.

«В 1959 году распоряжением Министерства здравоохранения СССР меня направили в Хабаровский государственный медицинский институт. Решение выбрать для работы край поддержал мой дядя, который много времени провел в Китае и хорошо знал Дальний Восток и Сибирь.»

Молодого специалиста назначили консультантом четырех родильных домов. Зинаида должна была отработать в Хабаровске два года и вернуться в Москву, во Второй медицинский институт. К тому же в столице надо было закончить кандидатскую диссертацию.

«Меня назначили ассистентом кафедры педиатрии. Отработав два года, я собиралась уезжать. Во-первых, в Хабаровске приходилось переезжать из одной комнаты в другую, которые предоставлялись сотрудникам, но главное, у родителей в Подмосковье оставалась моя маленькая дочь. Я сказала об этом Серафиму Карповичу Нечепаеву. После этого разговора меня пригласили на прием к Алексею Клементьевичу Черному.»

Председатель Хабаровского крайисполкома внимательно выслушал девушку и сказал: «Я, конечно, все понимаю. Но давайте поступим так – найдите свою судьбу здесь».

Потом вместе с водителем Черного Зинаида Васильевна отправилась на Амурский бульвар, где строились хрущевки, и ей предложили выбрать квартиру. Это был 1961 год.

«Немного позже мне звонит секретарь Черного и говорит, что сейчас ко мне подъедет водитель, привезет ордер на жилье. Я была просто поражена. Девчонка, 26 лет, а у этого человека столько забот, столько задач, а он решает мой вопрос. Так я и осталась, и уже больше 60 лет с той памятной встречи с Алексеем Клементьевичем моя жизнь связана с Хабаровским краем. Еще больше я стала восхищаться этим человеком, когда он очень внимательно отнесся ко второму предложению, которое я озвучила на этой же встрече.»

Она рассказала ему о двух тяжелых детишках, находящихся в больнице с генетической патологией. Таким малышам запрещено есть манную кашу. Разрешается только кукурузная и совсем чуть-чуть гречневая и рисовая.

«А это действительно серьезно. Когда начинается прикорм, детишкам дают именно манку, это сейчас много других продуктов. Тогда ничего этого не было, совершенно отсутствовала в продаже кукурузная каша. Я начала с того, что на рынке увидела замечательные початки кукурузы. А в городе есть мелькомбинат… и нельзя ли организовать производство кукурузной муки и крупы?«

Через некоторое время раздался телефонный звонок. За Зинаидой Васильевной приехал водитель Черного. Она думала, что кому-то понадобилась консультация. Потом к ним присоединился сам Алексей Клементьевич, и они отправились за пределы Хабаровска.

«Мы приехали на поле. Алексей Клементьевич сказал: «Видите, сколько у нас кукурузы растет, а что касается производства муки и крупы, все будет. И мамочек предупредите». Свое слово он сдержал. Представляете, тогда под руководством Черного заводы возводились, предприятия, социальные объекты, а он помнил мой вопрос с кукурузой. И я же сказала всего о двух грудничках, хотя могла бы о многих говорить.»

Но было у Зинаиды Сиротиной и третье предложение. Рядом с основным корпусом детской городской больницы в районе ул. Заводской стоял двухэтажный особнячок. Зинаида Васильевна предложила оборудовать дом для новорожденных, чтобы там располагались и реанимация, и отделение выхаживания, и многое другое.

«Сказала, что есть хороший доктор, который мог бы возглавить эту службу. Для этого надо разрешение, ремонт, оборудование. Я могла предоставить список, что нужно для оснащения. И такое отделение появилось, это стало началом зарождения настоящей неонатологической службы. Потом мы еще не раз встречались с Алексеем Клементьевичем на разных мероприятиях.»

Сейчас, по прошествии многих лет, Зинаида Васильевна детально помнит все разговоры с Алексеем Клементьевичем. По словам Сиротиной, Черный прежде всего запомнился ей своим отношением.

«Вежливость на самом высоком уровне, внимательность, умение выслушать любого человека, который к нему обращался, и решить проблему не завтра, а сейчас. Вот таким я его запомнила», — напоследок сказала Зинаида Васильевна.

Юлия Рудакова