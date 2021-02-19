Хабаровчане могут увидеть фотографии медиков-героев

В холле третьего этажа «Броско мола» - более 50 фотопортретов врачей, медсестер, фельдшеров. Наверно, еще год назад эти люди даже и подумать не могли, что их фотографии разместят на выставке «Герои нашего времени». Экспозиция создана в благодарность медикам, ежедневно совершающим подвиг в борьбе с коронавирусом.

Зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов отметил, что это далеко не все врачи, которые внесли свой вклад в период пандемии. В крае больше шести тысяч медработников, и все они – герои.

- А если посчитать количество волонтеров, ординаторов, студентов, неравнодушных людей, которые откликнулись, помогали. Просто на своих личных машинах развозили врачей по вызовам. Приходили, измеряли температуру на входе в поликлиники. Кто-то выделил деньги, кто-то помог соседям с продуктами, кто-то посидел с детьми врача, который оставался на смене. Я всегда вспоминаю ситуацию, когда известный шеф-повар Григорий Мосин сходил в Центр крови, а потом сказал, мол, ребята, вы не там ищете героев. Ковид проявил все лучшие качества, которые есть у жителей края, мы действительно объединились, - сказал Евгений Леонидович.

Благодарность медикам не ограничится выставкой: в городах края появятся скверы врачей. А в скором времени будет утвержден почетный знак, которым отметят не только врачей, но и волонтеров, медицинских, педагогических, социальных работников.

Главный врач городской больницы № 2 имени Д.Н. Матвеева Феликс Абрамович работал непосредственно в «красной зоне». Заразился сам, тяжело болел, лежал в своей же больнице. Когда немного полегчало, прямо с больничной койки с температурой 38 руководил персоналом. В семье врача коронавирус тоже оставил трагический след: у него и у жены умерли отцы.

- Меньше чем за неделю со дня нашего перепрофилирования в госпиталь все 150 коек были заполнены. А больных все везли и везли. Конец октября, ноябрь, декабрь – тяжелые месяцы. Пришлось увеличивать количество мест до 187, которые определенное время совсем не пустовали. Многие мои сотрудники переболели коронавирусом. Страшно было… Мы преодолели свои страхи. Тяжело работать в защитных костюмах, некоторым приходилось находиться в них по 6 часов. Очень больно, когда люди умирали, и пожилые, и молодые, - делится главврач.

Из всего персонала только единицы отказались работать в госпитале, но на то была причина: пожилой возраст, хронические заболевания. Сейчас больница возвратилась к своей профильной деятельности.

- Да, мои коллеги – герои. Представьте себе, когда вы черепно-лицевой хирург или отоларинголог, ежедневно выполняете свою привычную работу, и вдруг вам говорят: через неделю вы все пойдете работать в «красную зону», есть риск заразиться и вероятность летального исхода. Страх, конечно, все мы люди. Но мои коллеги молча надели защитные костюмы и пошли спасать жизни людей. Это наш долг, - сказал Абрамович.

Портрет медсестры краевой станции переливания крови Юлии Кармановой тоже есть на выставке.

- Мы в основном работаем с переболевшими коронавирусом, заготавливаем ковидную плазму для лечения других. Вызываем людей, у которых проверен титр на антитела, еще ни один человек не отказался прийти. Активно сдавали кровь и наши сотрудники, кого болезнь не обошла стороной. Я тоже три недели пролежала с коронавирусом в стационаре, - сказала Юлия.

Врач-эпидемиолог краевой больницы №2 Оксана Бещук отметила, что сначала не до конца оценивали опасность коронавируса, статистика была небольшой, и казалось, что вот «конкретно меня это не коснется».

- А когда в близком окружении, среди знакомых люди заболевали и даже умирали, стало по-настоящему тревожно. Но шли каждый день и работали. Моя задача как эпидемиолога заключалась в предупреждении распространения инфекции среди сотрудников и больных.

Напряжение постепенно спадает. Из 22 ковидных госпиталей три вернулись к оказанию плановой медицинской помощи. Должны увеличиться пункты вакцинации. Ожидается поставка вакцины с другими условиями хранения, и тогда прививку можно будет сделать не в 30-40 прививочных кабинетах, а в 200. С учетом поставок планируется, что уже в середине года будет привито 60 процентов населения края. Тогда снимутся все ограничения.

- Нам сейчас очень важно восстановить все объемы плановой медицинской помощи, чтобы каждое медучреждение работало как часы. В прошлом году, несмотря на ограничения, Центр микрохирургии глаза выполнил годовой план, и мы не допустили очередей на операции, то же самое касается сердечно-сосудистого центра, краевой больницы №2, - отметил Евгений Никонов.

Пандемия – серьезное испытание. Недаром в МЧС и в других ведомствах проходят тренировки. Борьба с коронавирусом – это тяжелая годичная тренировка, считает зампред:

- 17 марта, в день, когда стало известно о первом пациенте с коронавирусом, мы подведем итоги, сделаем хронологию и все подробно расскажем.

Выставка продлится до марта.

Юлия Рудакова

Фото автора