Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет заключительные матчи на выезде

На минувшей неделе хоккеисты «СКА-Нефтяника» завершили заключительную домашнюю серию матчей регулярного чемпионата России. Впрочем, болельщики свою команду в деле еще увидят. Только теперь уже в марте, когда начнется гонка с выбыванием, именуемая плей-офф.

Победа на морально-волевых

В предпоследнем домашнем поединке «регулярки» армейцы встречались с некогда сильнейшей командой мира архангельским «Водником». И хотя уже много лет гости являются всего лишь крепким середнячком российских чемпионатов и давно уже не участвуют в битвах за чемпионский титул, недооценивать соперника было бы непростительной ошибкой.

В текущем сезоне архангелогородцы ведут упорную борьбу за четвертое место в регулярном чемпионате с иркутским клубом «Байкал-Энергия», и каждое завоеванное очко для «Водника» крайне важно. И все же армейцы сумели одержать нелегкую победу над поморами – 5:4.

Наверное, перед игрой многие болельщики невольно вспомнили прошлогоднюю битву соперников в полуфинале, которая включала в себя «три серии». Когда в первом матче в Архангельске «СКА-Нефтяник» одержал победу – 5:3, многие из нас уже потирали руки: дома, мол, мы этот «Водник» уберем без шума и пыли.

Однако произошло непостижимое. Армейцы уступили архангелогородцам – 5:7! Тем самым не только прервали феноменальную беспроигрышную серию на родном льду (74 матча кряду), но и поставили под серьезный вопрос свой выход в финал чемпионата.

В тот момент хабаровчане натурально должны были благодарить бога, что победитель полуфинала определялся по количеству побед, а не по разнице забитых мячей, как это было еще несколько лет назад. Ведь «Водник», выиграв с разницей в два мяча, превзошел своих оппонентов в результативности на поле соперника. Однако на третий матч серии сил и мастерства у поморов не хватило. «СКА-Нефтяник» выиграл 5:2 и расставил необходимые точки над «i».

Однако вернемся к отчетному матчу. Соперники в дебюте выглядели достаточно осторожно. У «СКА-Нефтяника» вновь обострились кадровые проблемы. К травмированному Юрию Шардакову прибавился приболевший Василий Грановский. «Водник» вполне ожидаемо сделал расчет на контратаки и своего лидера – полузащитника Евгения Дергаева, способного нередко в одиночку решить исход поединка.

На 11-й минуте наш нападающий Артем Бондаренко сумел поразить ворота Игоря Долгополова – 1:0. Пропущенный гол подхлестнул гостей, и они большими силами пошли вперед. В эти минуты «СКА-Нефтяник» сосредоточился на обороне, но на 37-й минуте Евгений Дергаев блеснул индивидуальным мастерством и сравнял счет.

Вторую половину встречи команды провели, играя в открытый хоккей. Гол-красавец на 50-й минуте забил Павел Рязанцев. Лучший снайпер армейцев в борьбе с соперниками ворвался в штрафную и с ходу нанес пушечный удар под перекладину. Впрочем, спустя три минуты Кирилл Попеляев вновь сравнял счет, забив не менее эффектный мяч.

За последующие двадцать минут «Водник» дважды выходил вперед и дважды хабаровчане догоняли гостей.

На льду шла упорная и напряженная борьба. Чаша весов могла склониться как на ту, так и на другую сторону. Однако за двенадцать минут до финального свистка нападающий «СКА-Нефтяника» Василий Усов забил мяч в ворота гостей, который оказался победным – 5:4. Стоит отметить и хабаровского финна Туомаса Мяяття, сделавшего по ходу матча четыре результативные передачи.

Любопытно, что это уже третья подряд домашняя победа «СКА-Нефтяника» с перевесом в один гол. Напомним, что ранее «жертвами» дальневосточников становились «Кузбасс» и «Енисей».

- Обидное поражение, - отметил после завершения матча главный тренер «Водника» Николай Ярович. – В первом тайме команды немного осторожничали, и был закрытый хоккей с малым количеством моментов, хотя можно было и больше голов забить. Второй тайм получился более открытый. В конце его мы грубо ошиблись, что и стоило нам поражения.

- Сегодня было хорошо видно, что после двух предыдущих тяжелых игр наша команда устала, - это уже мнение наставника «СКА-Нефтяника» Ильяса Хандаева. – Не стоит забывать, что в матче не участвовало несколько игроков основного состава. Очень трудно играть, когда короткая скамейка запасных и достойный соперник, который все время в движении. Мы понимали, что «Воднику» очень нужны очки. Наши ребята молодцы, смоли вырвать столь необходимую победу.

Даёшь «чёртову дюжину» в 13-е

В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата хоккеисты «СКА-Нефтяника» принимали нижегородский «Старт» и буквально нокаутировали соперника со счетом 13:4. «Чертова дюжина», да еще и 13-го числа. В этом, видно, есть что-то магическое.

В свое время «Старт» для хабаровчан был принципиальным и неудобным соперником. Но все это дела давно минувших дней. За последние восемь лет волжанам лишь дважды удалось сыграть с армейцами вничью, а остальные матчи неизменно заканчивались победами «красно-черных».

«СКА-Нефтяник», в стартовый состав которого вернулся восстановившийся после травмы ключевой полузащитник Юрий Шардаков, в отчетном поединке показал свой фирменный атакующий хоккей.

Уже на 5-й минуте Артем Бондаренко мог открыть счет, но попал в штангу. Прошло еще пять мнут, и цели достиг точный удар Юрия Шардакова низом.

Правда, вскоре нижегородец Алексей Киселев реализовал угловой – 1:1. Впрочем, этот локальный успех ни в коей мере не изменил характер игры. На 14-й минуте Юрий Шардаков с центра поля устремился вперед и, обыграв по пути нескольких соперников, точным пасом вывел Павла Рязанцева один на один с вратарем «Старта» Максимом Болотовым. Лучший снайпер армейцев своего шанса не упустил.

На 17-й минуте в атаку устремились хабаровские защитники. Юрий Викулин с левого фланга навесил на ворота, а его партнер по обороне Юрий Бондаренко переправил мяч в сетку -3:1.

Столь обескураживающее начало вынудило тренерский штаб гостей взять явно незапланированный тайм-аут. Но и полученные коррективы не помогли. Разыгравшиеся форварды «СКА-Нефтяника» стали выдавать голы-красавцы. Четвертый мяч Павел Рязанцев забил ударом с лета, не дав мячу опуститься на лед. Пятый «апельсин» провел Артем Бондаренко, который, стартовав со своей половины поля, вышел один на один с Максимом Болотовым, обойдя по пути половину игроков «Старта».

Добившись к середине первого тайма комфортного перевеса в четыре мяча, хабаровские хоккеисты слегка расслабились и позволили сопернику провести два гола. Однако после этого быстро встряхнулись, и усилиями ударной связки Шардаков - Рязанцев к перерыву счет возрос до 8:3.

В начале второго тайма в ворота Виктора Каменева после рикошета залетает нелепый мяч. Разозлившиеся армейцы с удвоенными силами пошли вперед и камня на камне не оставили от оборонительных порядков нижегородцев.

Финальный свисток арбитров зафиксировал убедительную победу «СКА-Нефтяника». Пять мячей у победителей провел Павел Рязанцев, три - Юрий Шардаков, дублем отметился Туомас Мяяття, по разу отличились Евгений Корев, Артем и Юрий Бондаренко.

Кстати, Павел Рязанцев до этого матча имел в активе 896 мячей, забитых им в чемпионатах страны, и свой юбилейный 900-й гол провел еще до перерыва! В итоге форвард оформил "пента-трик", что позволило ему вернуть себе вторую строчку в списке лучших снайперов текущего чемпионата (41 мяч) и переместиться на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории хабаровской дружины (256 голов).

- Мы уже потихонечку готовимся к играм плей-офф, - отметил главный тренер «СКА-Нефтяника» Ильяс Хандаев, - и в этом матче хотели дать больше поиграть молодым ребятам. Мне не понравились 15-20 минут второго тайма в сегодняшней встрече. После чего я взял тайм-аут и попросил ребят, чтобы они добавили в скорости. Скорость – это наш главный козырь. Когда мы действуем на одних скоростях с соперником, то получается мучение, а не игра.

В активе «СКА-Нефтяника» 57 очков и по-прежнему третье место в таблице. Теперь наш клуб отправляется в свой заключительный перед серией плей-офф выезд по маршруту Иркутск – Сыктывкар – Киров. По их завершении хабаровчане будут ждать своего соперника по четвертьфиналу. Им может стать сыктывкарский «Строитель» (или «Кузбасс»). Первый матч этой серии хабаровчане проведут в гостях. Ответный матч пройдет в Хабаровске 6 марта.

Владислав Махов

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