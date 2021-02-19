Перспективы развития Комсомольского НПЗ обсудили в Хабаровском крае

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре состоялась рабочая встреча врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и вице-президента ПАО «НК «Роснефть» по нефтепереработке и нефтехимии Александра Романова.





Представители компании ознакомили главу региона с работой Комсомольского НПЗ. Предприятие - поставщик высококачественных нефтепродуктов на рынок Хабаровского края.

По информации пресс-службы ПАО «НК «Роснефть» за первые два месяца 2021 года завод увеличил производство автобензинов почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первой половине февраля установлен абсолютный рекорд среди нефтеперерабатывающих предприятий РФ по поставкам автомобильных бензинов на биржу. Завод превысил биржевые нормативы по бензинам более чем в 4 раза, отгрузив 45% от объемов производства при нормативе 10%.

Михаилу Дегтяреву продемонстрировали производственную площадку НПЗ, где его ознакомили с ходом реализации масштабного проекта по строительству комплекса гидрокрекинга. Ввод в эксплуатацию данного объекта, как уточняют в компании, позволит получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким содержанием серы экологического стандарта «Евро-5», а также авиационный керосин. Строительство комплекса гидрокрекинга – важный этап масштабной программы НК «Роснефть» по модернизации производства завода. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки составляет 3,65 млн тонн в год. С его запуском глубина переработки нефти превысит 92%.

- Комсомольский НПЗ играет важную роль в обеспечении Хабаровского края моторным топливом. Компания «Роснефть» внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации на розничном рынке региона, обеспечив край дополнительными объемами бензина, - отметил врио губернатора. – Нас проинформировали, что на сегодняшний день поставки топлива ведутся в соответствии с графиком и условиями договоров как по железной дороге, так и автомобильным транспортом.

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В настоящее время «Роснефть» реализует масштабную программу по модернизации своих НПЗ объемом более 1,5 трлн рублей. Из этих средств уже инвестировано более 900 млрд рублей. В результате были построены и реконструированы 23 основные установки и комплексы нефтепереработки. Благодаря этому компания значительно увеличила выпуск бензина пятого класса и полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.



