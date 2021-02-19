Михаил Дегтярев направил помощь в пострадавшие районы Хабаровского края

Глава региона прилетел в Советскую Гавань сразу же как только позволили погодные условия. Он экстренно провел заседание комиссии по ЧС, где собрал руководителей профильных ведомств.

«Поможем и Ванинскому, и Советско-Гаванскому, и другим пострадавшим районам. В первую очередь - в социальной сфере. Нужно восстанавливать срочно кровли, учебный процесс не должен пострадать. И, конечно, поможем людям, у которых кровли повреждены. В многоквартирных домах, частных - по-разному. В любом случае людям поможем. Это стихия. С ней только всем миром бороться», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Врио губернатора лично осмотрел разрушения школ, детских садов и жилых домов, пообщался с местными жителями.

«Лично проконтролирую, как будут ликвидировать последствия циклона. Поможем всем, что потребуется. Сейчас большая ответственность лежит на главах муниципальных образований – не затягивать эту работу, сообщать, где требуется содействие краевого правительства», - сказал Дегтярев.

Впрочем, даже будучи в Москве, Михаил Дегтярев держал ситуацию на контроле. Он раздавал поручения и следил за их исполнением. Когда же выдалась возможность, он тут же вылетел в пострадавшие районы Хабаровского края.

Сейчас там работает 28 бригад электриков. Задействованы 22 единицы техники. На утро четверга количество обесточенных домов удалось сократить до 2850 (позавчера их было более 3 тысяч). Предстоит отремонтировать 45 строений.