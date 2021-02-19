Молодые хабаровчане не помнят о Черном

Интересно, помнят ли хабаровчане, кем был в советское время Алексей Клементьевич Черный?

Лариса, 50 лет: Помню, он был первым секретарем края.

Светлана, 28 лет: Никогда о нем не слышала.

Елена, 53 года: Конечно, помню! Главный по Хабаровскому краю, не помню, как эта должность называлась, генеральный секретарь? Он руководил, когда я была маленькой, но запомнила от мамы, что этот человек много хорошего сделал для нашего края, уважали его хабаровчане, и что дача у него была на Красной Речке.

Вероника, 29 лет: Алексей Черный... Криминальный авторитет?

Елизавета, 82 года: Хороший был человек, жили мы при нем, как у Христа за пазухой! И работа у всех была, и заводы работали, и колхозы, и совхозы! Очередей не было, в магазинах всего было полным-полно. У Черного всегда был порядок, очень справедливый был человек! Когда он правил, всем в Хабаровске жилось хорошо.

Мария, 25 лет: Нет, не знаю, кто это?

Андрей, 52 года: Помню... Если слушать старожилов и читать советские газеты и воспоминания, то тов. Черный - ангел во плоти. Но если внимательно ознакомиться с доступными в настоящий момент документами партийных и советских архивов, то Алексей Клементьевич теряет парадный лоск. Перед нами предстает советский партфункционер со всеми его достоинствами и еще большими недостатками.

Евгений, 35 лет: Да, видел его памятную табличку на здании госдумы, знаю, что был крепким хозяйственником и известным дальневосточным политическим деятелем.

Галина, 61 год: Да, помню, известный был политик, руководил Хабаровским краем в 70-80 годах, оставил хорошее впечатление, многие люди только хорошее о нем говорили.

Ирина, 54 года: Знаю, что был такой руководитель края в советское время. Жили ли тогда в Хабаровске лучше, чем сейчас? Не могу сказать, не было меня здесь. А это не из тех времен анекдот про лошадь? «Можно ли доехать на ней из Москвы до Владивостока?» - спрашивают Армянское радио. «Можно, - отвечают. – Если в Хабаровске ее не съедят».

Подготовила Анфиса Песцова