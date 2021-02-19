Власть и бизнес в Хабаровском крае договариваются о партнёрстве

Центр инвестиционной аналитики Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края принял участие в совещании на тему подготовки и реализации проектов по созданию объектов спорта на основе ГЧП. За «круглым столом» в правительстве края эксперты обсудили успешные практики, вопросы подготовки документации и распределения рисков.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в последнее время набирает обороты по всей России. Не отстает от тренда и Хабаровский край. Такая форма совместного финансирования применяется, в первую очередь, при строительстве инфраструктурных и социальных объектов.

ГЧП дает возможность развивать районы, повышать уровень жизни в них, одновременно являясь удобным и взаимовыгодным финансовым инструментом как для бизнеса, так и для бюджета.

Позитивными примерами партнерства с государством поделился Константин Макаревич, член межведомственной рабочей группы Министерства спорта РФ. Он подробно разъяснил механизм партнерства, современные тенденции и юридические модели его реализации.

Одно из преимуществ – вариативность сотрудничества бизнеса и государства. Например, инвестор строит спортивный комплекс за свой счет, а муниципалитет возвращает затраты в течении предусмотренного договором периода. Одновременно собственник объекта соглашается нести социальную нагрузку: предоставлять помещение для тренировок городской спортивной команды. После возвращения вложенных в стройку финансов, бизнес передает объект муниципалитету в собственность. Город получает необходимый жителям спорткомплекс, бизнес – прибыль и хорошую репутацию для следующих инвестпроектов.

- Правительство Хабаровского края и агентство заинтересованы в дальнейшем развитии государственно-частного партнерства в крае, считают его перспективным для роста экономики и повышения качества жизни в регионе, - отметил Сергей Щегельский, директор АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края".

Участники рабочей группы при Минспорта РФ выразили готовность оказывать методическую и консультационную поддержку в реализации проектов.

Действующий пример ГЧП в крае – строительство автодорожного обхода Хабаровска. В софинансировании объекта принял участие «Газпромбанк». По поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева состоялись переговоры с инвестором, который предложил еще один инструмент – предоставлять бизнесменам в лизинг технику и оборудование.