Михаил Дегтярев встретился с коллективом КнААЗ

Врио губернатора Хабаровского края сегодня встретился с коллективом Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина.

- Завод в Комсомольске-на-Амуре – один из флагманов отечественного авиастроения. Ваши деды и прадеды обеспечивали военной техникой Красную Армию в годы Великой Отечественной войны, и вы сегодня собираете новейшие образцы вооружения. Предприятие славится своими трудовыми династиями, как и другие заводы города Юности. Важно, что инициатива о присвоении звания «Город трудовой доблести» нашла отклик на уровне главы нашего государства, - отметил Михаил Дегтярев, обращаясь к людям. – Мы вами гордимся! Вы – сила.

В разговоре с главой региона заводчане не только делились гордостью за свое предприятие, но и обозначали проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Нехватка медицинских специалистов, отсутствие возможностей для проведения досуга, некачественные услуги ЖКХ, социальные долгострои – все эти «болевые точки» краевым властям известны. Врио губернатора заверил людей, что работа по повышению качества жизни в промышленном центре Дальнего Востока активно ведется правительством региона.

Михаил Дегтярев вручил знаки отличия «Почетный наставник Хабаровского края» четырем работникам предприятия. Система подготовки кадров на заводе им. Ю.А. Гагарина считается одной из лучших в стране.

- Новые задачи требуют от нас совершенствования кадрового потенциала. В 2020 году на базе учебного центра предприятия совместно с Губернаторским авиастроительным колледжем и другими образовательными учреждениями повысили разряды, получили дополнительную профессию и прошли переподготовку более 5200 сотрудников завода, - уточнил директор КНААЗ Александр Пекарш.

Врио губернатора побывал в механообрабатывающем и сборочном цехах завода и оценил ход выполнения гособоронзаказа по выпуску многофункционального истребителя Су-35С и истребителя пятого поколения Су-57.



