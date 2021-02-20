Партнером Хабаровского края в реализации проектов может стать «Газпромбанк»

Расширение сотрудничества обсудили в рамках рабочей встречи первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова и вице-президент АО "Газпромбанк" Алексей Вольнов. В состав делегации вошли руководители стратегически важных и перспективных для края направлений деятельности банка. Одной из ключевых тем встречи стала возможность партнерства в реализации государственных и инвестиционных проектов.

Как было отмечено, АО "Газпромбанк" входит в пул банковских организаций, с которыми правительство края тесно сотрудничает. В регионе работает Хабаровская дирекция по развитию бизнеса Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" и 4 операционных офиса в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Ванино.

Как подчеркнул Алексей Вольнов, сегодня банк переходит от узкопрофильной к широкомасштабной деятельности. Особое внимание уделяется обслуживанию гособоронзаказа, а также банковскому сопровождению крупных инвестпроектов. Примером является участие банка в реализации строительства автодороги "Обход г. Хабаровска".

На встрече стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Внимание уделили и актуальным вопросам банковского сопровождения объектов капитального строительства, осуществления закупочных процедур для нужд края с использованием различных электронных площадок и лизинга как инструмента повышения эффективности закупок. Также представители банка презентовали технические возможности комплексной сервисной модели своей электронной торговой площадки, программу обслуживания сотрудников бюджетных учреждений с использованием банковских карт национальной платежной системы "МИР".

– Газпромбанк является одним из ключевых партнеров правительства края в банковской сфере. В новых реалиях возникают новые требования, появляется необходимость в применении современных, эффективных инструментов. Поэтому мы готовы изучить предлагаемые банком возможности, в том числе с учетом поручения врио губернатора Михаила Дегтярева и определить, какой вид обслуживания – казначейское или расширенное банковское сопровождение необходимо для ключевых объектов, реализуемых в крае, – отметила Мария Авилова.



