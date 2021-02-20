Фотодокументальный проект, посвященный Черному, работает в аэропорту Хабаровска

Сегодня в терминале внутренних авиалиний Хабаровского аэропорта открылся фотодокументальный выставочный проект "Эпоха А.К. Черного в архивных документах". Посетители аэропорта в течение месяца смогут увидеть уникальные архивные документы и фотографии государственного архива края, которые демонстрируются впервые.

Кроме того, наряду с уникальными архивными документами и фотографиями, госархив края впервые демонстрирует документальный фильм с интервью Алексея Черного.

- На выставке впервые экспонируются уникальные кадровые документы Алексея Клементьевича, заполненные им лично 19 декабря 1942 г. Кроме того, посетители аэропорта смогут увидеть редкие фотографии, на которых запечатлены главные исторические события той эпохи: сдача в эксплуатацию горнообогатительного комбината "Солнечный", Краснореченского молочного комбината, Дальневосточной птицефабрики, морской железнодорожной переправы "Ванино-Холмск", Восточного участка Байкало-Амурской магистрали, - отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Кроме того, хабаровчанам и гостям краевой столицы будут интересны фотографии о пребывании в крае выдающихся лиц советской эпохи: Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и ряда других.

Ранее, выставочный проект экспонировался в Хабаровском музыкальном театре и был презентован в рамках торжественного собрания, посвященного юбилею со дня рождения Алексея Черного.



