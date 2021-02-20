Хабаровский художник: Искусство помогает человеку мечтать

Окончание. Начало можно прочитать здесь.

Владимир Бабуров для Хабаровска – больше, чем просто художник, чем скульптор, мечтавший, чтобы в городе появились памятники Невельскому, Чехову, Дерсу Узала. Для многих он – Учитель, именно с большой буквы. Его размышления о сути творчества, об искусстве помогли многим начинающим нащупать свои творческие пути.

Последнее интервью у Владимира Бабурова взял его сын, художник, знаменитый ювелир. Владимир был счастливым человеком. У него был сын художник, у него была любимая женщина, у него было любимое дело.

Часть вторая

- Разговоры об искусстве в наше время вызывают массу противоречивых мнений. И простые люди на выставках и в музеях, и искусствоведы иногда, глядя на какое-нибудь произведение, спорят друг с другом, высказывая самые противоположные мнения, вплоть до взаимоисключающих. Почему так происходит? Почему, казалось бы, глядя одинаковыми глазами на одно и то же произведение, люди испытывают совершенно разные эмоции?

- Чтобы в этом разобраться, необходимо обратиться к истокам.

- Откуда же появилось такое явление, как искусство? В чем причина его возникновения?

- Когда человек стал тем, что мы сегодня называем гомо сапиенсом – человеком разумным? Наверное, с тех пор, как он прибрел способность общаться, говорить на каком-нибудь языке, наверное, и приобрел это качество – быть разумным. Современная физиология определяет разум как продукт второй сигнальной системы, то есть коры головного мозга, где и формируется вся наша речь. Если мы мыслим словесными формами, то вне слов у нас нет мыслей. Любая мысль, понятная нам, выражается в словесной форме. Затруднение в высказывании говорит о том, что мысль недостаточно сформирована. Тогда человеку сложно что-то сказать, и он, поднимая глаза к потолку, говорит: «Ну, это вон от Бога или талант такой!», не может дать определения, а что такое талант, что такое «от Бога», что такое вдохновение. Где-то там муза летает и по своему капризу посещает или не посещает художника.

На самом деле искусство возникло одновременно со способностью говорить, то есть фактически оно появилось как средство коммуникации, как средство передачи информации. Если человек затруднялся что-то объяснить словами, он брал кусок угля и на стене пещеры изображал то, на что ему не хватало словарного запаса.

Уже тогда искусство появилось как средство визуального воплощения мечты. Допустим, зима, холодно, непогода. Люди сидят в пещере у костра. Им хочется есть, они мечтают об охоте. А звери в это время попрятались. Человек берет уголек и начинает изображать сцены охоты, где он поражает стрелами животное. Искусство помогает человеку мечтать, а мечта – это способ воссоздать недостающее в своем сознании.

Искусство возникло так же, как и язык – как средство общения и является, таким образом, тоже языком, но только языком визуального общения. А что такое язык? Если мы хотим разговаривать, мы должны этот язык знать. Мы говорим по-русски и понимаем друг друга. Попробуйте поговорить с китайцем, у вас ничего не получится, потому что вы не знаете китайского. Если объяснять какие-то простые вещи, например, возле рта помахать рукой и сказать «ням-ням», китаец сможет понять.

- Но это уже язык жестов, это не китайский!

- Точно так же и язык искусства. Самые простые формы понятны всем без переводчика, без необходимости изучать этот язык. С момента возникновения и практически до XIX века этот язык был только носителем информации о визуальном мире. Искусство отображало действительность. Фактически тогда других средств передачи действительности не было. Не было ни фотоаппаратов, ни кинокамер, ни телевидения, ни кино.

Сейчас любой человек при помощи своего смартфона может изображение передать гораздо лучше, чем знаменитые итальянские художники, детально изображающие, например, архитектуру Венеции.

Но начиная с XIX века человечество развилось настолько, что возникло понимание: искусство обладает большими возможностями, чем просто передача информации. Появились такие понятия, которые не имеют аналогов в окружающей действительности. Допустим, мы хотим передать изобилие. Раньше голландцы писали натюрморты, где изобилие символизировали продукты – и окорока, и фрукты. Стол ломился от яств. А как передать абстрактные понятия? Как передать гнев?

- Можно, конечно, изобразить разгневанного мужика.

- С развитием искусства появились очень отвлеченные понятия, например, космос, радиация, очень сложные отношения между людьми, эмоции сложные. У примитивного человека, не очень развитого, у него диапазон эмоций прост и ограничен – радость от удовлетворения основных и примитивных инстинктов, сексуальный комплекс, агрессия, чувство безопасности и т.д. Но с интеллектуальным развитием общества появляются и тонкие эмоциональные оттенки поведения, и это не может быть выражено простыми изображениями. Появляется язык сложный. Для восприятия его требуются знания. И чем интеллектуальней, развитее человечество, тем более сложен язык. Например, язык музыки. Примитивный, музыкально неразвитый человек, воспринимает музыку как сопровождение каких-то куплетов. Выше его сознание не поднимается. А симфоническая музыка наполнена такими нюансами, такими сложностями – эмоциональными и эстетическими, что для ее восприятия требуется подготовка. Без этого человек просто ее не поймет, не услышит. Так же как собака слышит ультрачастоты, а люди нет. Так и в этом случае. Человек, который постиг грамоту, слышит то, что неграмотные не слышат. Для них это просто какофония.

- Когда усложнилось изобразительное искусство?

- К началу ХХ-го века перед искусством возникли задачи отражать гораздо более сложные вещи и явления, нежели были раньше. Особенно это показательно, когда впервые художники отошли от задач простых изображений и поставили перед собой задачи более сложные. Первыми к ним можно отнести импрессионистов. Когда Моне написал морской пейзаж с утренним восходом солнца, где сквозь белые лучи едва видны силуэты кораблей, он великолепнейшим образом передал ощущение утра, солнечного света, безмятежного состояния души. Но эта картина вызвала гнев у критиков и современников, которые были уверены, что художник должен досконально и детально изобразить действительность. А там ничего не разглядишь. Говорили, что это мазня неумелого художника, который не умеет рисовать. Люди по привычке ожидали увидеть изображение, а им предложили впечатление. Это все равно что пришли бы люди в хлебный магазин и стали бы спрашивать килограмм гвоздей.

С этого момента искусство начинает проявлять себя как все более тонкое средство передачи нюансов человеческих восприятий, эмоций, и даже не передачи, а создания. Если раньше человек был рабом натуры и тщательно переносил то, что видел, на холст, то в двадцатом веке художники сами начали создавать образы.

- Много ли у нас художников, осознающих, чем они занимаются?

- Мало. Многих обучили изображать, и они изображают пейзажи – дерево такое, дерево сякое, небо вот этакое, облако вот такое, кустики, травки. И бесконечными километрами полотен в Китай это реализуют, и китайцы все это хавают. Это всего лишь удовлетворение спроса.

- Если говорить о массовом производстве таких художников, есть ли смысл государству на это тратить деньги?

- Да нет смысла и учиться этому.

- Если была бы возможность прожить заново, что бы изменил, каких поступков бы не совершал?

- Я как-то думал на эту тему и решил, что любое изменение любых событий в жизни повлекло бы за собой абсолютно другую жизнь. А я в принципе своей жизнью доволен и ничего принципиально менять не хочу. Да, можно посетовать: почему я родился именно в советское время в Советском Союзе, которое до сих пор вспоминается в негативном плане. А если бы родился в Папуа – Новой Гвинее?

- Может, и не самый худший вариант.

- Я считаю, что человек должен быть благодарен провидению, Богу или кому там, космосу, за то, что ему выпало из миллиардов шансов появиться на свет на Земле, глазки открыть.

- Атомы так сложились.

- Где ты родился – в семье Рокфеллера или китайского куни, не столь важно. А мог бы родиться тараканом. И на том спасибо.

Что такое счастье? Это всего лишь умение быть счастливым, и никак это не зависит от внешних обстоятельств. Человек, настроенный на позицию счастья, он и в тюрьме будет чувствовать себя хорошо. Я на «раскаленной сковородке» не сидел, за все годы моей жизни не было войны, и на том спасибо. До моего поколения люди пережили страшную войну. Мне не пришлось никуда бежать. Никаких не было насильственных действий и страданий. Поэтому я могу сказать, что жизнь удалась.

Юрий Вязанкин

Владимир Бабуров – скульптор, работал в области монументального, декоративно-прикладного, ювелирного искусства. Член Союза художников России с 1993 года. Родился 14 августа 1946 года. Работал в Тихоокеанском государственном университете преподавателем скульптуры и в должности профессора по специальности «Художественное литье». Автор шести памятников, осуществленных в г. Хабаровске и Хабаровском крае. Известность художнику принес памятник писателю Николаю Задорнову на набережной Амура. Скульптурный портрет писателя выполнен не в рамках монументальных традиций и располагается на низком постаменте, сидящим и созерцающим просторы реки. Художник является автором скульптурных портретов на мемориальных досках известных людей, в том числе академику Вячеславу Федорову в Хабаровске в клинике «Микрохирургия глаза».

В начале 2000 годов художник обратился к рисованной графике, выполнив серию графических портретов друзей и известных людей Хабаровска: «Дед Матвей», «Николай Наволочкин», «Юлия Шестакова», «Григорий Ходжер», «Маэстро Виктор Тиц», «Юрий Изакинович Гриншпун – режиссер театра Музкомедии», «Алексей Федотов», «Вадим Гогольков», «Валентин Степанов» (2002), «Виктор Лопатюк» (2003), «Ян Петрович Мильчин» (2003), «Портрет губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева», «Артистка Татьяна Маслакова», «Артист Игорь Желтоухов» и др.

Но главным в творчестве остается любовь к художественным, скульптурным и ювелирным работам из металла. На 10-й региональной художественной выставке (2008) экспонировались медали: «150 лет г. Хабаровску» и «70 лет Хабаровскому краю».