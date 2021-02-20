В Хабаровске честных работников телекоммуникаций принимают за мошенников?

«Алло, у вас проблемы: код ошибки скапливается на устройстве. Мы идем к вам, чтобы все исправить!» - примерно эту фразу я услышал, ответив на телефонный звонок. Странное сообщение заставило включиться систему безопасности в моем мозгу.

Не то чтобы я являюсь фанатом «теории заговора», но со всякими «разводами» по телефону сталкивался. У меня до сих пор пытается выманить деньги какое-то коллекторское агентство, чьи телефоны зарегистрированы в Нижнем Новгороде (список предоставлю ниже, так, для общего развития).

Вернусь к звонку провайдера. Меня реально напрягла фраза мужчины, прозвучавшая как навязываемая услуга. «Мы должны решить вашу проблему». Какую?! Я ни на что не жаловался! Сработали какие-то паттерны лихих 90-х, вроде «Ваши деньги - наши проблемы. ГОПСТОПБАНК»... Но разум сквозь таможню опасений все-таки добрался до сути, до причины звонка технической службы.

Оказалось: у меня есть проблемы с Интернетом. О них я еще не ведал, не гуглил, не спрашивал у Алисы или Маруси, что не так с моим выходом во Всемирную паутину. Провайдер, предоставляющий услугу, прознав, что качество связи упало, решил залатать возникшие дыры. Я был удивлен: повторюсь, ни в какую техподдержку «Ростелекома» не звонил. Какого, спрашивается, бита меня уверяют, что я растерял байты?

В переводе с чисто технического языка получалось: у меня захворало что-то либо в оборудовании, либо в кабеле. Из-за этого на моем устройстве начали скапливаться ошибки, и я в итоге перестал получать все те «ништяки», которые оплачиваются согласно приобретенному пакету. Договорились, что техник придет на следующий день.

А теперь громко и внятно делаю заявление: это не рекламная заметка. Это история, вернее, даже две, которыми мне хочется поделиться.

Сотрудник «Ростелекома» пришел вовремя, еще и позвонил перед приходом. Принес сумки с оборудованием. Кот домашний, надо сказать, весьма дотошно обнюхал гостя и, как бы включаясь в социум, увалился напротив роутера. Я еще не успел погасить «красную лампочку» в голове, как мужчина (кстати, НЕ СНИМАЯ медицинской маски) объяснил, в чем проблема. Оптический кабель в нескольких местах был слегка поврежден.

Само волокно не порвалось, а вот в оплётку внес коррективы кот. Да и детишки, складывая одежду, неаккуратно с кабелем обошлись. И в подъезде нашлись неуютные для оптического волокна моменты. Смотрел я со стороны за тем, что делает гость. Видел, что оборудование и кабель в руках профи. И, кстати, собеседник оказался неплохой: выслушал все мои опасения относительно его визита, выстроенные на умозаключении «какого лешего, если я не просил». Проникся «перестраховкой», успокоил: денег за визит не требовалось.

Объяснил на пальцах, что теперь в «Ростелекоме» есть оборудование, которое отслеживает качество услуги на принимающей стороне (звучало примерно так), и сотрудники, не дожидаясь, когда все совсем сломается, делают предупредительный «выстрел». Выстрел по моему адресу был точно в цель. Проблемы устранили. Бонусом починили один из разъемов, обновили в приставке программное обеспечение, подшаманили немного софт на телевизоре, с которым в паре работала приставка.

Выглядело все примерно так: пришел повар испечь булочку, а в итоге устроил гастрономический фестиваль. После тотальной профилактики визитер откланялся, пожелал, чтобы оборудование не ломалось, и посоветовал приглядывать за котом.

Проводив мастера, стал чуть-чуть продвинутей по предмету «оптоволоконная связь». Вряд ли эти знания буду использовать сам, имея номер техподдержки. Если надо, придут и все сделают, настроят, заменят…

Но почему я решил написать об этом? Заметил: мы перестали доверять, мы ждем подвоха. Мастера перестали пытаться делать так хорошо, чтобы позвали еще раз. Работает принцип: сделай хоть как-то, лишь бы срубить денег. Поэтому вторая часть, антимошенническая, возможно будет полезна в плане информации. Речь про «разводил», которые, в частности у меня, хотят выманить деньги за какую-то пластиковую карту банка «Связной», когда я точно знаю, что не заключал никаких договоров с этим коммерческим героем. Несколько раз в день, на протяжении года, мне звонят неизвестные с номеров, определяющихся кодом Нижнего Новгорода. Утром и вечером, вечером и утром. Настырные.

Звонок сбрасываю. Тут же «доставалы» перезванивают. Снова сбрасываю. И перезваниваю по одному из номеров, в ответ: «Вы позвонили в агентство по сбору платежей...». Прерываю звонок, добавляю номер в черный список. Поначалу меня это выбешивало, теперь стало чем-то вроде игры «Вычисли злодея».

Так что, если вам звонят с неизвестного номера и тем более по первым цифрам понятно, что это не город, в котором вы живете, лучше сбросьте звонок. Номера блокируйте.

Ну а если все-таки вы решились поговорить по душам с якобы «сотрудником банка», который знает ваши инициалы и когда вы родились, упаси вас Господь называть ему данные, написанные на вашей карте. Особенно циферки, которые на обратной стороне. Настоящий работник банка никогда об этом не спросит. Или вот еще лохотрон: «Алло, здравствуйте, ваш сын (муж, сват, брат) попал в неприятную ситуацию, его либо посадят, либо надо перевести столько-то денег». Не ведитесь.

Юрий Золотарев

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