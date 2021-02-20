Льготные займы предоставят «Рутранс ДВ» на расширение производства в Хабаровске

Почти в 2,5 раза увеличит объемы производства топливных гранул (пеллет) предприятие «Рустранс ДВ» из Хабаровска. Возможность модернизировать линии по изготовлению экологически чистого биотоплива у компании появится благодаря флагманской программе «Проекты развития», которая направлена на наращивание импортозамещения и производства конкурентной продукции. В ее рамках предприятие получит займы от федерального и регионального фондов развития промышленности. После подписания договора, фиксирующего обязательства сторон, и получения средств, «Рустранс ДВ» приступит к реализации проекта.

Как отметили в министерстве промышленности края, общий бюджет проекта составляет 54 млн рублей. Из них 18,9 млн рублей поступят от федерального фонда, а 8,1 млн рублей – от регионального. Планируемая годовая мощность по выпуску топливных гранул составит 20,4 тысяч тонн.

- Сырьем для изготовления топливных гранул служат отходы деревопереработки (опилки и горбыль), которые ранее приходилось утилизировать. Это создавало определённые сложности, как для производителей, так и для населения. При изготовлении топливных гранул предприятие использует современные технологии автоматизации переработки. Пеллеты, производимые на "Рустранс ДВ", прошли международную сертификацию, по результатам исследования обладают высокими качественными характеристиками, - подчеркнули в министерстве.

Сбыт продукции осуществляется как на внутренний рынок, так и на внешний. Планируются поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Японию, Южную Корею, Таиланд. Также продукцией ООО «Рустранс ДВ» интересуются потребители из Индии, Пакистана, Италии и Германии.



