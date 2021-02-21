Хабаровчане избавляются от депрессии с помощью лиственницы

А вы знаете, почему люди слабы и век их короток? Оказывается, боги хотели создать нас из лиственницы, но злые духи воспротивились и помешали, слепив человека из глины.

Глина, это я вам как специалист, работающий с материалом, скажу, без обжига, то есть без закрепления огнем, недолговечна. Вот такая «история с географией». А вот были бы мы из лиственницы, то 300-400 лет жизни – без проблем! И рост, и красота, внутри живица от всех болезней! Эх! Что ж это боги не досмотрели! "Прямо хочется рвать и метать! Рвать и метать!"

Шутки шутками. Но такая легенда на самом деле существует у северных народов и, как все легенды, впрочем, создана не на пустом месте.

Лиственница – самое выносливое дерево после дуба. Большая часть свай и зданий в Венеции, Петербурге, некоторые детали Московского Кремля и Храма Василия Блаженного выполнены из этого дерева.

Удивительное свойство – дерево со временем становится тверже, уподобляясь камню. Русское название произошло, говорят, из-за формы хвои, которая напоминает свернутый в трубочку листочек. Лиственница – одно из самых распространенных деревьев на земле, хотя имеет всего 20 разновидностей, и единственное хвойное дерево, сбрасывающее иголки на зиму. На Алтае не так давно в курганах при раскопках нашли изделие из лиственницы, которому 2000 лет! Лечебны практически все части дерева: почки, смола, побеги, шишки, хвоя.

В свое время мною исхожено тропинок, истоптано сапог, утеряно снаряжения в таежных дебрях – не сосчитать. Бывали случаи, что и с провизией не все ладилось. Помогала лиственница!

Нет ни фруктов, ни овощей – пожуй и проглоти нежную молодую хвою, нечем почистить зубы – опять же пожуй хвою, но не глотай. А чаек весной из молодой хвои, на костерке в котелке заваренный, – вкуснота, красота и отменное здоровье!

Смола до 4-7 часов способна защитить организм человека от паров бензина, табачного дыма, смога. Надо просто пожевать кусочек смолы в течение 15 минут. Аналогов подобному в медицине пока не найдено.

Весной все дерево как будто усыпано розами – молодыми шишками. Осенью хвоя – словно золотые нити на фоне голубого неба! Это дерево считается светлым растением. И если вас мучают беспричинное беспокойство, депрессии, то ежедневные прогулки в окружении лиственниц дадут значительное облегчение.

Ирина Оркина

РЕЦЕПТЫ Лиственница – уникальное дерево-целитель. Кровоточат дёсны – жуйте смолу, собранную со стволов. Болят и опухают суставы, мучает ревматизм – ванны с добавлением свежих веток вам в помощь. Хотите похудеть – добавляйте молодую хвою в салаты. Существует множество рецептов, проверенных веками. Главное – соблюдать правила приема и... без фанатизма!