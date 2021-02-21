Хабаровчанин предложил создать стройотряды образца 70-х годов

Опыт прошлого и энергию Алексея Клементьевича Черного – на развитие Хабаровского края

Сегодня мы слышим по ТВ, что в Хабаровском крае есть проблема у строительных компаний с рабочей силой и ввод в срок целого ряда социальных объектов, важных для края, стоит под вопросом.

Я думаю, что в канун 100-летия Алексея Клементьевича Черного неплохо вспомнить о таком трудовом резерве, как студенческие строительные отряды, комсомольско-молодежные отряды, которые работали в 1960-1980 годах на важнейших стройках Хабаровского края: Байкало-Амурская магистраль, крупные птицекомплексы, молочные комплексы, энерго- и транспортные объекты и другие. Мне довелось дважды (не было практики и лето было свободное) принять участие в этом патриотическом студенческом движении.

В 1969 году в составе ССО «Бумеранг-69» Хабаровского политехнического института мы работали на объектах Хабаровского района: одна бригада трудилась на строительстве молочного комплекса в селе Благодатное, другая – на строительстве социальных объектов села Черная Речка. Первая бригада выполнила большой объем работ по заливке бетонных полов, делали перегородки и другие работы, в результате за два месяца объект был готов к монтажу оборудования.

Вторая бригада выполнила отделочные работы в торговом центре, бане и других социальных объектах, что позволило их сдать в установленные сроки. На одном из объездов строительства объектов на селе строительство молочного комплекса посетил первый секретарь Хабаровского крайкома партии Алексей Клементьевич Черный.

В 1970 году в отряде «Чайка-70» строили двухквартирные жилые дома для работников Нигирского леспромхоза на окраине поселка Нижние Нигири Николаевского района. Здесь также на месте большого дикого малинника в сентябре выросла улица из десяти домов с готовностью под отделку, получившей впоследствии название Студенческой.

Кроме этого, как в Хабаровском районе, так и в Николаевском, студенты оказали помощь в ремонте местных школ к учебному году, проведены шефские концерты студенческой самодеятельности.

Конечно, предварительно проводилась большая подготовительная работа. Координацию этой работы в стране возложили на комсомол. В комсомольских органах республик, краев и областей были созданы штабы студенческих строительных отрядов (ССО) и Всесоюзный штаб студенческих строительных отрядов. Эти штабы выступали организаторами и координаторами взаимодействия между всеми участниками строительства этих объектов: заказчиками работ (организациями, которым нужно было построить те или иные объекты); исполнителями работ (генподрядчиками и субподрядчиками, т.е. строительными организациями, которые будут выполнять строительные работы); институтами и другими учебными организациями, студенты которых привлекались на строительные работы.

В Хабаровском крае крайком КПСС и крайисполком ежегодно в зимнее время определяли объекты строительства, на которые привлекались студенты. Краевой комитет ВЛКСМ и штаб краевого студенческого строительного отряда с краевыми органами образования определяли учебные организации, студентов которых планировалось привлекать на строительство этих объектов. Заключались договоры между участниками строительства на выполнение строительных работ, подготовку к строительству (решались вопросы подготовки проектно-сметной документации, финансирования, материально-технического обеспечения, обучения и подготовки студентов и пр.).

Итоги работы студенческих строительных отрядов подводили на краевых слетах с вручением переходящего Красного Знамени, награждением лучших отрядов и студентов.

Позднее, во время работы первым секретарем Хабаровского райкома ВЛКСМ, я неоднократно встречался с Алексеем Клементьевичем на строительстве крупных комплексов - по производству куриного яйца и мяса и по производству свиного мяса. Кроме местных комсомольских организаций на строительстве на постоянной основе в течение нескольких лет работал краевой комсомольско-молодежный отряд «Баневуровец», который внес свой вклад в их строительство.

В это же время на осенний период формировались студенческие сельскохозяйственные отряды в институтах города Хабаровска, которые оказывали помощь совхозам Хабаровского района в уборке урожая.

Я думаю, что новому руководителю Хабаровского края Михаилу Дегтяреву и студенческому волонтерскому движению г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре по силам внести свой вклад в строительство важных объектов Хабаровского края.

Александр Ханцевич

Важное место в работе краевого штаба ССО занимали: организация социалистического соревнования между отрядами; контроль за выполнением производственных работ и обеспечением техники безопасности и санитарно-бытовых условий; организация досуга и оказание поддержки и практической помощи руководителям строительных отрядов в оперативном решении возникающих проблем в процессе строительства, особенно в решении материального обеспечения строительными материалами и выделением техники.