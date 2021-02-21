Хабаровчане просят построить Центр русской культуры

В редакцию поступило коллективное обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву

Под обращением - 125 подписей хабаровчан и других жителей края, увлеченных народной русской традицией, которая дает им ясное понимание жизни, помогает обрести личное счастье, решать повседневные проблемы, добиваться профессиональных успехов. Вопросы, поднимаемые в обращении, прежде всего о сохранении и обогащении собственной идентичности в наше непростое, бурное время. Тема по своему содержанию интересная, злободневная, публикуем весь текст.

"Уважаемый Михаил Владимирович! Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим гражданским, нравственным долгом довести до Вашего сведения нашу серьезную озабоченность отсутствием должной поддержки русской самобытной народной культуры как в самом Хабаровске, так и в Хабаровском крае в целом. Дефицит внимания к этому живому началу нашего государства и общества усугубляется последнюю четверть века. И хотя в преамбуле Устава Хабаровского края черным по белому прописана забота о развитии русской культуры, она как содержательное понятие надолго исчезла из официального лексикона и заодно из плановых мероприятий краевого профильного министерства, муниципальных профильных управлений. Культурный пробел энергично заполняют наши зарубежные конкуренты с их далеко идущими планами по усилению своего этноконфессионального, политического и экономического влияния в Хабаровском крае и других дальневосточных субъектах.

Если на рубеже 90-х самодеятельность народных коллективов била ключом на всех значимых предприятиях, в каждом учебном заведении и государственном учреждении, то сегодня редкие очаги нашей народной традиции сохранились далеко не во всех домах культуры краевой, муниципальной и ведомственной принадлежности. Регулярные в прошлом фестивали народных самодеятельных коллективов, их гастрольные поездки по краю, в соседние регионы, в ближнее и дальнее зарубежье проводятся крайне редко за счет средств самих выступающих или частных пожертвований. Без опоры на вековые традиции модернизируется современное образование, вместо творческого развития личности в семейной и общинной среде культивируются эгоизм, приспособленчество, карьеризм, легкое обогащение, потребительский гедонизм. Растут отчуждение между родителями и детьми, повсеместные разобщенность, недоверие, цинизм и аморализм, взрослые и их чада оторваны от своих родовых крон и корней, от волшебного мира русских народных сказок, обычаев, премудростей, навыков, предпочтений, дающих счастье, радость, здоровье и вдохновенье. Жизнь без глубинных смыслов и целей превращается в бездушное механическое движение из точки А в точку Б.

Благодаря бескорыстным подвижникам русская традиция до сих пор не канула в Лету, однако довольствоваться этим было бы недальновидно и преждевременно. Мы исходим из того, что русская культура в ее исконном значении и современном прочтении призвана играть ключевую роль в формировании единого духовно-нравственного и политического пространства на российском Дальнем Востоке, содействовать добровольному закреплению местного русского населения и прекращению его оттока, сохранению за ним численного большинства, его равноправному единению со всеми проживающими в крае народами, добрососедским отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для решения этих задач требуется создание и содержание преимущественно за бюджетные средства такого разностороннего Центра русского народного творчества с районными филиалами и со всеми составляющими нашей богатейшей традиции, начиная с исконных праздников и преданий, былин и летописей, песен, танцев и музыки, ремесел, состязаний и игр, костюмов, живописи и зодчества, здорового питания, семейного уклада и воспитания, военно-патриотического наследия, краеведческих и научных исследований и завершая популяризацией лучших результатов и достижений, целенаправленной поддержкой тематических, концертных и гастрольных программ.

Ныне существующие очаги нашей народной культуры не располагают достаточными информационными, кадровыми, финансовыми ресурсами, подходящими помещениями и оборудованием. Краевой дворец культуры и спорта «Русь» не соответствует своему названию архитектурным обликом и интерьером, эклектичной тематикой самодеятельной и кружковой работы, слабым охватом широких слоев населения. Целесообразней построить новый, самобытный, высокотехнологичный, соответствующий самым современным требованиям творческий Центр и наполнить его русским живым содержанием, нежели модернизировать старый Дворец культуры.

Все выше сказанное побудило нас обратиться к Вам и в Вашем лице к краевому правительству и федеральной власти с предложением рассмотреть вопрос проектирования и создания в Хабаровске краевого Центра русского народного творчества, первого в своем роде и, хочется надеяться, не последнего на российском Дальнем Востоке. Мы полагаем, что при инновационном и самобытном подходе с участием широкой общественности все затраты на его создание и содержание многократно оправдаются и окупятся. Предлагаемый Центр станет собирателем лучших народных традиций и новшеств, генератором созидательных идей, яркой туристической достопримечательностью, источником воздействия мягкой силы на страны Тихоокеанского региона наряду с культурным краевым Центром коренных малочисленных народов Севера, который по сию пору также отсутствует, что абсолютно недопустимо. Расцвет наших национальных культур станет отправной точкой процветания и развития Хабаровского края и всего Дальневосточного федерального округа на обозримую перспективу.

Надеемся, что данное обращение будет рассмотрено Вами положительным образом, ибо пробуждение народной культуры как первоисточника Русского мира и Российской цивилизации является важнейшим условием поступательного подъема Хабаровского края и всего Дальневосточного региона в составе великой, свободной и неделимой России. Инициативная группа из числа подписавших данное обращение готова более обстоятельно обсудить с Вами и Вашими представителями возможные варианты практической реализации нашего предложения о создании Центра русского народного творчества".

Виктор Марьясин, журналист,

Виталий Сичкарь, председатель правления ТСЖ «Благо»,

Ольга Будникова, педагог-психолог,

Виктор Пичуев, член Союза художников РФ,

Александр Буяшов, хормейстер

и многие другие