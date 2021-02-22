Хабаровск отпразднует 23 февраля праздничным салютом

Хабаровск и еще ряд дальневосточных городов отпразднует 23 февраля праздничным салютом, который состоится в 21:00. Салютные установки и артиллерийские орудия будут установлены на краевой набережной. Кроме того, в праздничные дни жителей края ждет насыщенная досуговая программа.

В преддверии 23 февраля концертные организации, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры подготовили разные события. Узнать подробнее о них можно на сайтах учреждений.

Так, 22 февраля накануне Дня защитника Отечества состоится очередная лекция из цикла "Живая история". В Хабаровском краевом музее имени Гродекова речь пойдет о Маньчжурской операции. Для школьных групп в праздничные дни будет организована командная военно-спортивная игра "Зарница".

- События будут разворачиваться на базе музея Восточного округа. Во время игры экскурсанты побывают внутри танка Т-34, сразятся в рукопашном бою и узнают с чего начинается новый день в армии, а также получат возможность подержать в руках оружие времен Великой отечественной войны, - отметил представитель музея.

Кроме того, свою программу представили и туристические организации края. Так, в праздничные дни деревня ездовых собак Хаси-Бури продолжает свою работу по программе "Хвостатый взвод". У ребят есть возможность пройти курс молодого бойца. Во время поездки в деревню они преодолеют полосу препятствий, постреляют из пневматической винтовки, прокатятся на собачьей упряжке из двух собак.

23 февраля в Краевом дворце дружбы «Русь» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества. Начало в 15:00.



