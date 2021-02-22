Районы Хабаровского края получат средства на ремонт коммунальных объектов

этом году 20 муниципальных образований края получат финансовую помощь из краевого бюджета на капитальный ремонт коммунальных объектов, которые находятся у них в собственности. Перечень таких мероприятий утвердили краевые власти. Всего на проведение ремонтной кампании из бюджета региона выделят более 74,6 млн рублей.

- Краевую поддержку получат города Бикин, Вяземский, Советская Гавань, поселки Охотск, Солнечный, Лазарев и Корфовский, а также поселения 13 районов края. Средства пойдут на приобретение котлов, дизель-генераторов, а также материалов и оборудования для капитального ремонта объектов и сетей тепло-, водо- и электроснабжения, - сообщили в отраслевом ведомстве.

Так, на капитальный ремонт дымовой трубы котельной в Солнечном из краевого бюджета в этом году планируется выделить более 6 млн рублей, на капитальный ремонт оборудования котельной в селе Алонка Верхнебуреинского района – почти 5,5 млн рублей, 15,1 млн. рублей – на приобретения котла для котельной п. Уктур Комсомольского района, на приобретение дизель-генераторов в села Нижнее Пронге и Пуир Николаевского района 3,1 и 2,9 млн рублей соответственно.

Выполнение капремонта муниципальных объектов ЖКХ позволит обеспечить жителей надежными и качественными коммунальными услугами, а также подготовить отрасль к предстоящему отопительному периоду.

Напомним, на сегодняшний день в крае действует более 400 локальных котельных и 64 муниципальные электростанции. В среднем по региону износ коммунальных объектов превышает 60%. Поэтому краевые власти ежегодно выделяют средства на ремонт и модернизацию объектов и сетей в муниципалитетах. Для этих же целей утверждаются инвестиционные программы коммунальных предприятий. В этом году в регионе реализуются 37 таких программ.



