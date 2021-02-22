По итогам конкурса станет известен лучший экспортер Хабаровского края

Заявки на участие в конкурсе "Лучший экспортер года Хабаровского края" продолжают принимать в региональном Центре поддержки экспорта. Премию присудят компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые достигли наибольших успехов в экспорте товаров, работ и услуг, а также преуспели в интеллектуальной деятельности.

Заявки на звание экспортера года от представителей малого и среднего бизнеса принимаются в нескольких номинациях: в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, услуг, высоких технологий, а также по направлениям "Трейдер года" и "Прорыв года". При этом, как отметили краевом Центре поддержки экспорта, предприниматели могут выбрать только одну из отраслевых номинаций и дополнительно подать заявку на "Прорыв года".

Для предприятий и организаций, не относящихся к субъектам МСП, предусмотрены две категории: "Экспортер года в сфере промышленности" и "Новая география". При этом для участия можно выбрать только одну из номинаций.



- Конкурс включен в план мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Он, напомним, разработан для достижения национальных целей, установленных Президентом Владимиром Путиным. Одна из основных задач - вовлечение новых российских компаний во внешнеторговую деятельность, - пояснили в министерстве экономического развития края.





Заявки принимаются до 3 марта 2021 года. Конкурсную документацию и анкету можно найти на сайте Центра поддержки экспорта Хабаровского края. Справки по телефону 8 (4212) 35-84-45, info@khabexport.com.



