Обладателями пяти медалей стали боксеры Хабаровского края на международном турнире

Международный турнир по боксу памяти российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках завершился в Комсомольске-на-Амуре. Соревнования прошли в спортивном комплексе "Орлан". За медали в десяти весовых категориях боролись боксёры из ДНР, Украины, Беларуси, Молдовы, Польши, Узбекистана, Афганистана, Израиля и Латвии.

Спортсмены Хабаровского края стали обладателями пяти медалей. Победителями турнира стали комсомольчанин Гароглан Ханджанов в весовой категории до 56 кг и хабаровчанин Дмитрий Карманов в весе до 75 кг.

Серебряным призёром турнира в весовой категории свыше 91 кг стал Даниил Деревщиков. Бронзовые медали завоевали Александр Смолин (в/к до 64 кг) и Никита Берчанский (в/к до 75 кг).

Организаторы также определили лучшего боксера соревнований. Им признан комсомольчанин Гароглан Ханджанов.

Отметим, что данные соревнования прошли в Комсомольске-на-Амуре в 16 раз, в международном статусе – в седьмой раз. В мире таких турниров десять, из них два проходят в России - в Анапе и Комсомольске-на-Амуре. С 2016 года соревнования включены в единый календарный план Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).



