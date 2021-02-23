В трех районах Хабаровского края построят мусорные полигоны

В рамках реформы обращения с отходами краевые власти планируют построить в регионе три объекта по захоронению отходов, отвечающие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и экологическим стандартам. Полигоны появятся в Амурском, Вяземском и Солнечном районах. Сейчас ведется проектирование объектов, завершить эту работу планируется до конца августа.

- В конце прошлого года по всем трем объектам по конкурсу были выбраны компании-проектировщики. Подрядчики уже приступили к выполнению инженерно-экологических, геодезических и других необходимых изысканий. После завершения исследований разработчики начнут непосредственно проектирование. Готовые проекты мы должны получить к концу лета, после чего будет проведена их государственная экспертиза, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Проектируют новые полигоны за краевой счет, на это из регионального бюджета направлено более 30 млн рублей. Заказчиком выступает Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Ведомство проконтролирует сроки разработки проектов и их соответствие техзаданию.

- Мощность проектируемых полигонов будет до 20 тыс. тонн отходов в год в Амурском районе, 12 тыс. тонн – в Вяземском и 4,6 тыс. тонн – в Солнечном. Амурский полигон обеспечит захоронение отходов, которые образуются в городе Амурске, в селе Омми и других близлежащих поселениях. На Вяземский полигон мусор повезут из районного центра и 18 сел, а полигон в Солнечном районе будет обслуживать поселок Солнечный и еще три поселения, - рассказали в Службе заказчика ТЭК и ЖКХ края.

Полигоны будут полностью соответствовать требованиям природоохранного законодательства. На каждом из них планируется выделить производственную и хозяйственную зоны. Производственная зона включает участки хранения, обработки и захоронения отходов. На вспомогательной части разместятся административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, участок для взвешивания фур, а также хозпостройки. Кроме того, будущие полигоны планируется оснастить системой сбора сточных вод и их очистки, биоакустическими отпугивателями птиц и животных. На выезде из полигонов будут обустроены специальные зоны для дезинфекции колес мусоровозов.

Напомним, сегодня в Хабаровском крае есть только два официальных объекта захоронения отходов – рядом с поселком Сита в районе имени Лазо и в Советско-Гаванском районе. Строительство новых полигонов позволит сократить количество несанкционированных свалок и улучшить экологическую обстановку в регионе.



