Жители Хабаровского края активней участвуют в программе капремонта

Жители региона стали более сознательно относиться к капитальному ремонту своих домов. Так, уже три года собираемость взносов на капремонт в регионе не опускалась ниже 93%, а в январе 2021 года показала рекордный уровень – 107%. При этом с 2014 года количество отремонтированных домов по программе уже превысило 2 тысячи. Сегодня "очередь" выстроена уже на несколько лет вперед.

- В соответствии с Жилищным кодексом России капитальный ремонт проводится только на основании общего решения собственников помещений в доме. Будут ли отремонтированы крыша, фасад, внутренние системы дома решают сами владельцы квартир в многоэтажках. То есть состояние дома напрямую зависит от активности его жильцов. Когда выполнить ремонт тоже часто определяют жильцы. Своим решением они могут перенести работы на более ранний срок, - сообщили в краевом фонде капремонта.

Сегодня все больше домов обновляют свои конструктивы раньше установленных программой сроков. Некоторые дома проводят комплексный капремонт. В ряде случаев для таких работ требуется увеличить взносы, но собственники согласны, так как понимают, что это прямые инвестиции в свое жилье. Практика показывает, что стоимость квартир в отремонтированных домах увеличивается.

- Как пример высокой активности собственников можно привести дом по улице Вострецова, 8 в Хабаровске. В 2015 году в нем была заменена крыша, в 2018 – электрика, а в 2019 отремонтирован фасад. При этом, несмотря на увеличенный размер взносов, собираемость на доме составляет почти 100%. Еще один пример комплексного подхода к капитальному ремонту – дом №38 по улице Калинина. В данном случае в 2016 году были отремонтированы внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжение. Затем были обновлены крыша и фасад. Теперь это отличный дом, - рассказали в регоператоре.

Напомним, для проведения капитального ремонта многоквартирного дома необходимо принять решение на общем собрании собственников и направить протокол в НО "Хабаровский краевой фонд капитального ремонта". После обработки поступивших протоколов фонд организует работы. При этом если собственники не принимают решение о проведении работ по капитальному ремонту конкретного конструктива в установленные программой сроки, то решение о проведении работ принимает орган местного самоуправления.



