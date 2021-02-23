Количество «ковидных» коек сокращается в Хабаровском крае

И.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко подписал распоряжение, которое корректирует работу медицинских организаций, оказывающих помощь больным с коронавирусом. На 70 мест сокращён коечный фонд в «Городской больнице № 10» и на 62 - в «Краевой клинической больнице №1» г. Хабаровска. Уменьшается количество мест для лечения больных с COVID-19 и в Комсомольске-на-Амуре. В единственном коронавирусном госпитале, который развёрнут на базе «Городской больницы №2», число коек сокращено с 400 до 300.

Таким образом на сегодняшний день в 14 медицинских организациях края развёрнуто 962 койки. Как отметили в краевом минздраве, в пиковые дни количество мест для лечения больных с COVID-19 достигало 3318, а помощь оказывали в 22 больницах по всему региону.

- В Хабаровском крае сохраняется необходимый нормативный запас мест медицинских организациях. Загруженность больниц составляет около 80% Лечение в стационарах сейчас проходят 747 пациентов, 2166 человек лечатся на дому, - отметил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко

В регионе отмечается ежедневный спад по числу заболевших. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 98 человек. Однако в регионе сохраняется масочный режим. По решению краевых властей к привычному графику работы вернулись предприятия общественного питания, музеи, библиотеки. Спортивные арены и театры работают с 50% загрузкой зрительных залов.