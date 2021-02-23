Четыре десятка поселений Хабаровского края рассчитывают на господдержку

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края завершился прием документов от муниципальных образований для участия в программе благоустройства сельских территории. Ранее средства на эти цели выделялись по линии краевой программы поддержки местных инициатив. Однако в целях привлечения федерального финансирования, наименование документа изменилось. С 2021 года средства на реализацию социально значимых проектов инициативных граждан выделяются в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом году на конкурс поступило 40 заявок от поселений девяти муниципальных районов края. На реализацию проектов выделено 55,6 млн.

- Краевую поддержку получат проекты, прошедшие конкурсный отбор. Среди главных условий получения субсидии - социальная значимость предлагаемой идеи. В большинстве случаев речь идет о благоустройстве парков и скверов, мест отдыха, строительстве и ремонте спортивных и детских площадок, установлении опор освещения и другом, - отмечает заместитель министра – начальник управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации министерства Андрей Романченко.

Обязательное условие участия в программе - софинансирование не менее 1% со стороны жителей и организаций в денежной и неденежной форме (вклад трудовым участием, предоставлением материалов и технических средств и т.д.).

Напомним, что в рамках программы с 2014 по 2020 гооды в крае реализовано 277 проектов, общая стоимость которых превысила 500 млн рублей.