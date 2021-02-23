Полгода Дегтярева: какие важные проблемы удалось решить?

Врио губернатора Хабаровского края перешагнул очередную важную отметку на своём посту

По прибытии в край в июле прошлого года Михаил Дегтярев сразу же включился в работу: совещания, личное ознакомление с проблемами, поездки по региону и встречи с местными жителями. Благодаря такому подходу удалось сформировать наиболее полную картину происходящего в крае, а самое главное – понять, как решать накопившиеся проблемы.

В первую очередь, Дегтярев смог наладить диалог с федеральными и местными властями, устранив рассинхронизацию госуправления. Это позволило получить поддержку на всех уровнях власти. Далее наступило время решения наиболее острых для края проблем.

С 1 ноября 2020 года врачам и медработникам, борющихся с пандемией, стали выдаваться специальные социальные выплаты. За период ноябрь-декабрь 2020 года выплачено 139,8 миллионов рублей. На 1 квартал 2021 года предусмотрено 209,7 миллионов рублей. По 7 тысяч рублей выдаются студентам, работающих в «красной зоне».

Началась массовая вакцинация от COVID-19. В крае вакцинировано уже более 13 000 человек. В регион удалось привлечь крупных инвесторов в области медицины, например, ГК «МедИнвестГрупп». Холдинг намерен построить в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современные многопрофильные клинико-диагностические центры амбулаторной онкологической помощи.

Стартовала региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края». В ее рамках будут построены, отремонтированы, оснащены автомобилями объекты «первички», а также устранен дефицит кадров.

Основные результаты работы отрасли достигнуты в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». В селах Тополево и Гаровка-2 построены детские сады, введены в эксплуатацию школа в Волочаевском городке и пришкольный интернат в поселке Тыр (Ульчский район). Продолжается строительство школ в селе Найхин (Нанайский район), пристройки к школе в селе Бриакан (район имени Полины Осипенко)

Отремонтированы 8 спортивных залов, а также поставлено спортивное оборудование в сельские школы Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского и имени Лазо районов.

Открыт второй в крае детский технопарк «Кванториум», в котором обучаются 800 детей по направлениям энергетика, нано-и биотехнологии. К началу 2020/2021 учебного года компьютерное и интерактивное оборудование обновлено в 92 школах и 10 техникумах.

Впервые за 7 лет в край поставлены 24 новых школьных автобуса. Их отправили в учебные учреждения 12 районов. В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме, Хабаровском педагогическом колледже и Комсомольском колледже технологий и сервиса созданы 14 современных мастерских.

Удалось достичь неплохих результатов реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». План на 2020 год перевыполнен на 33% (при плане в 150 км приведено в нормативное состояние 200 км дорог); установлено 2,04 тысяч дорожных знаков, 83 новых светофоров, 147 камер фиксации нарушений ПДД на самых аварийно-опасных участках.

На краевом портале «Голос27» было организовано народное голосование «Дорожный призыв». Цель проекта – привлечение жителей региона к вопросам ремонта дорог краевого значения на будущий год. Участие в проекте приняли свыше 3200 человек. Лидер народного голосования – дорога регионального значения «г. Советская Гавань - р.п. Ванино» вошла в план ремонта на 2021 год.

Продолжается программа льготных авиаперелётов для жителей северных районов края. В первом полугодии 2021 года на организацию авиаперелетов для жителей Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко предусмотрено 81,1 млн рублей.

Снизились тарифы на грузовые перевозки для жителей северных районов края, что позволило обеспечить доставку северянам продуктов питания по сниженной стоимости. По поручению Михаила Дегтярева продолжается работа по снижению авиатарифов. Возобновлён регулярный рейс «Хабаровск-Благовещенск», которого не было на протяжении двух лет.

Это лишь небольшая часть проведенной командой Михаила Дегтярева работы. Другие достижения «времени Дегтярева» мы осветим в следующих публикациях.