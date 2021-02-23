Власти Хабаровского края продолжают решать жилищные проблемы в регионе

Врио губернатора Михаил Дегтярев уделяет особое внимание проблемам обеспечения жильем граждан. В январе 2021 году ему удалось добиться подписания соглашения между министерством строительства региона и Фондом защиты прав граждан, благодаря чему будут восстановлены права более 700 обманутых дольщиков.

Начались выплаты компенсаций участников строительства компаний «Лазурит» и «Техмонтаж». Речь идет о сумме около 153 млн рублей. Всего за период с июля по декабрь 2020 года введено 7 «проблемных» домов, и были восстановлены права 183 участников долевого строительства.

Чтобы проблема обманутых дольщиков более в крае не возникала, на смену недобросовестным компаниям Михаил Дегтярев и его команда намерены привлечь более ответственных застройщиков. Удалось заинтересовать ГК «ПИК». Этот холдинг является одним из крупнейших застройщиков страны. Компания готова начать массовое жилищное строительство в нашем крае.

Большое внимание уделено обеспечению квартирами социально малозащищенных жителей региона. По распоряжению Михаила Дегтярева минЖКХ края занялось разработкой проекта закона, предусматривающего выплату на приобретение жилья детям-сиротам старше 25 лет. Это позволит ежегодно обеспечивать жильем 580 детей-сирот.

Михаил Дегтярев заключил с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства соглашение по расселению аварийного жилья, что позволит досрочно завершить соответствующую региональную программу (до 31 декабря 2022 года, а не в 2025 году, как планировалось ранее). В 2020 году уже приобретены квартиры 516 гражданам, проживающих в бараках.

Кроме того, за период с июля по декабрь 2020 года капитальный ремонт выполнен в 480 многоквартирных домах на общую сумму почти 1,3 млрд рублей. Жилищные условия смогли улучшить 88 тысяч жителей Хабаровского края.

828 семей получили социальные выплаты по программе «Обеспечение жильём молодых семей». Всего на эти цели в 2020 году из бюджета было выделено 785,93 млн. рублей.