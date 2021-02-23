Врио губернатора Хабаровского края поздравил ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Борис Иванович Коллегов сегодня отмечает 90-й день рождения. Глава региона поздравил его с юбилейной датой и Днем защитника Отечества.

Борис Коллегов родился в рабочем поселке Облучье Дальневосточного края (совр. г. Облучье в Еврейской автономной области). В годы войны работал грузчиком на заготовке зерна. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После Победы семья ветерана переехала в Бурятию, где многие годы Борис Иванович проработал в Хандагайском леспромхозе. Вышел на пенсию с должности председателя профкома этого предприятия. С 2015 года вместе с супругой Борис Коллегов живет в Хабаровске.

Михаил Дегтярев поздравил юбиляра от имени президента России и всех жителей Хабаровского края, вручив ему открытки, подарки и цветы.