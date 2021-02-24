Более 70 млрд рублей направят на реализацию инвестиционных проектов

Инвестиционный портфель горнодобывающей отрасли края на 2021 год сформирован 15 инвестпроектов, шесть из них со сроком ввода в эксплуатацию до 2025 года являются ключевыми для региона. Объем финансовых вложений со стороны инвесторов по основным проектам в 2021 году вырастет в два раза – до 71,6 млрд рублей. Запланированы мероприятия по добыче золота, меди, олова и переработке золотосодержащих концентратов.

- Правительство края уделяет особое внимание стимулированию инвестиционной деятельности в отрасли недропользования. Меры поддержки федерального и краевого уровня по базовым направлениям - это возмещение затрат инвестора на опережающее создание необходимой инфраструктуры, предоставление налоговых льгот, организационная поддержка, включая формирование межведомственных рабочих групп по содействию особо значимым инвестпроектам, - отметила и.о. министра природных ресурсов края Елена Балезина.





По данным ведомства, в сфере добычи золота продолжится реализация семи инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 55 млрд рублей. В итоге регион получит дополнительные мощности по добыче свыше 16 тонн золота и 2 500 новых рабочих мест. Речь, в частности, идет об освоении золоторудных месторождений Кутынское, Малютка, Чульбаткан, Дурмин, Нони, Делькен и Дяппе.

Помимо этого с реализацией двух инвестпроектов связаны перспективы роста в крае добычи меди. Самый масштабный реализуется АО "Русская медная компания". В рамках него ведется разработка Малмыжского медного месторождения мирового класса со строительством ГОКа плановой мощностью по переработке 90 млн тонн руды ежегодно. К активной фазе строительства горно-обогатительного комбината по переработке техногенных запасов центральной обогатительной фабрики бывшего Солнечного ГОКа приступает ООО "Геопроминвест". Планируемый срок ввода объекта – 2022 год.

В области переработки золотосодержащих концентратов компания "Полиметалл" реализует проект второй автоклавной линии Амурского ГМК, который позволит на базе комбината создать на Дальнем Востоке стратегически важный для компании и отрасли центр переработки упорных и дважды упорных руд. К 2023 году планируется создать порядка 400 новых постоянных рабочих мест. Предприятие намерено максимально привлечь на работу жителей Амурска, Амурского района и края.

Отметим также, что Хабаровский край остается единственным российским регионом, где ведется разработка оловорудных месторождений. В Верхнебуреинском районе ООО "Правоурмийское" продолжает работы по реализации проекта по строительству горно-обогатительного предприятия с необходимой инфраструктурой. На 2021 год запланировано завершение проектирования комбината, возведение инфраструктурных объектов, закупка техники и оборудования.



