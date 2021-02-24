Первый автопоезд «Здоровье» отправился из Хабаровска

Первый в истории системы здравоохранения Хабаровского края автомобильный поезд «Здоровье» стартовал сегодня из краевого центра.

- Когда я общаюсь с людьми в районах края, практически всегда первое, на что жалуются – сложности с комплексным медицинским обследованием. В этом жители даже самых малонаселенных поселков хотят – и они абсолютно правы – иметь равные возможности с горожанами. Мы работаем над тем, чтобы постепенно улучшать качество жизни в Хабаровском крае, и такой проект – один из шагов на большом пути, - подчеркнул Михаил Дегтярев на церемонии отправки автопоезда.

В составе автопоезда - передвижная флюорографическая установка, маммограф, диагностический комплекс (все на базе трех автомобилей «КамАЗ») и стоматологический комплекс на базе автобуса «ПАЗ». Медицинская бригада - врач общей практики, педиатр, врач акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики, рентген-лаборант, медсестры.





- В течение месяца автопоезд «Здоровье» будет работать в районе имени Лазо. За это время мы с администрациями муниципалитетов согласуем график дальнейших перемещений до конца года. В планах – тиражировать этот опыт, чтобы запустить в перспективе и второй, и третий такой автопоезд, - уточнил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Врачебная бригада сформирована из специалистов больницы района им. Лазо и краевого диагностического центра «Вивея». Медработники отбирались на добровольных началах.









- Пациентов мысленно разделяем на три группы: практически здоровые, те, у кого выявляются заболевания и сразу назначается лечение, и третья группа – с более серьезными патологиями. Эти люди получают направление, например, в Хабаровск, для оперативного лечения, - рассказала главный врач КГБУЗ КДЦ «Вивея» Наталья Болоняева.





В районе им. Лазо комплексно обследоваться смогут жители девятнадцати населенных пунктов, в каждом из которых живут от 9 до 1654 человек: п. Сита, п. Змейка, п. 34 километр, п. Шаповаловка, п. Обор, п. 52 километр, п. Долми, п. Южный, п. Катен, п. Солонцовый, с. Святогорье, с. Каменец-Подольск, п. при станции Кругликово, с. Кругликово, с. Владимировка. С. Зоевка, с. Черняево, с. Невельское, с. Киинск. Лишь в шести из перечисленных сел и поселков есть фельдшеры. В среднем на приеме у специалистов автопоезда, учитывая ограничения по загрузке аппаратуры, смогут побывать около 300 человек в день. Желающие будут провакцинированы для защиты от новой коронавирусной инфекции