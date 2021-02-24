Хабаровский край — лидер по кастрации

В последний вторник февраля вспоминается фраза из миниатюры Аркадия Райкина: «Урезать, так урезать».

В этот день вся мировая общественность отмечает Всемирный день стерилизации животных. По иронии судьбы, последний зимний вторник этого года, 23 февраля, самый мужской праздник. Раньше во всех религиях превозносилась именно эта мужская деталь, порой намекалось, что евнухам воспрещен вход что в рай, что в ополчение, словно бились не на мечах и копьях, а запускали не стрелы.

В седьмой раз россияне отмечают этот, с позволения сказать, праздник. Согласно информации краевого управления ветеринарии, Хабаровский край традиционно — один из лидеров по стерилизации и кастрации в России и безоговорочный лидер на Дальнем Востоке. Более тысячи животных было подвергнуто операциям.

23 февраля государственные бюджетные учреждения кастрировали бесплатно, а частные — со значительной скидкой. Некоторые клиники решили продлить эту акцию. Так что если вы не успели стерилизовать своего питомца, так как были заняты поздравлением мужской половины и презентованием ей носков, трусов и одеколона, то есть шанс бюджетно одарить и своих домашних животных.

Некоторые граждане имеют привычку примерять все на себя. Допустим, прочитали о родильной горячке и ну искать у себя ее симптомы. То же самое касается стерилизации. Какие только доводы не приводят.

«Не хочу лишать свою собаку/кошку права на материнство/отцовство».

«После операции животному сложно восстановиться».

«Он будет чувствовать себя плохо, ущербно, начнет толстеть».

«Мы хотим от нашей девочки щеночка, но разводить на продажу не будем».

«Он же — кобель!» (Чаще всего такую реплику можно услышать от мужчин)

«Без половых гормонов он начнет болеть».

«Нужно долго готовиться, сдавать кучу анализов, которые обойдутся еще дороже, чем сама операция».

Кинологами доказано, что у кастрированного животного нет потребностей «стать матерью или отцом». Эти чувства и желания вообще не присущи животным. Животные – не люди, и как раз об этом многие забывают. Да что уж греха таить, и среди людей такое не редкость – отсутствие материнского инстинкта.

То же самое относится к чувству неполноценности, которые испытывают питомцы после стерилизации, все это не более чем переживания владельца.

Самое главное, что стерилизация или кастрация – единственный способ хоть как-то контролировать число бездомных животных. Если вы не заводчик пород, зачем вам некастрированное животное? В чем смысл?

Один хабаровчанин рассказывал, что он был ярым противником кастрации. Но как-то узнал, какие мучения испытывают коты во время половой охоты, тут же отнес в ветклинику животное для операции.

Так что праздник — не праздник, а напоминание: избавляйте животных от мучений, а город от перспективы неконтролируемого роста численности бездомных животных. Всего-то: чик! И готово.

Юрий Вязанкин