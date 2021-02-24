Жители севера Хабаровского края активно пользуются льготными перелетами

Жители северных районов края активно пользуются краевой программой льготных перелётов. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, за два неполных месяца 2021 года реализовано 1774 субсидированных билета, перевезено 1343 пассажира, в том числе, 100 детей.

– Договоры на продажу билетов по льготным ценам для жителей северных районов заключены с КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Авиакомпания Аврора». Билеты без дополнительных сборов можно приобрести в кассах указанных авиакомпаний. В первом полугодии текущего года на реализацию краевой программы из бюджета региона выделено 81,1 млн рублей, – пояснили в министерстве.

Купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского и района имени Полины Осипенко. Для этого необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района-участника программы. При этом тарифы по перевозкам сохранены на уровне 2020 года: 4500 рублей для взрослых, для детей от 2 до 12 лет - 3000 рублей. За год жители отдаленных территорий могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза.

Отметим, в прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. На реализацию программы из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей.



