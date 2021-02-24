"Клиника памяти" открылась в психиатрической больнице в Хабаровске

"Клиника памяти" открылась на базе одного из отделений Краевой клинической психиатрической больницы в Хабаровске. В ней можно пройти курс пожилым пациентам с нарушениями памяти, который поможет восстановить когнитивные навыки и повысить качество жизни людей.

Когнитивные нарушения выявляются примерно у четверти людей пожилого возраста. У 6-8% пациентов диагностируется деменция, а у 16-19% - легкие и умеренные когнитивные нарушения. Профилактика заболевания или своевременное реагирование являются залогом полноценной жизни в любом возрасте.

- «Клиника памяти» - это программа нейрокогнитивной реабилитации пациентов. Она направлена на восстановление функций памяти или профилактики развития более тяжелых дементных форм. За основу выбрана комплексная программа, разработанная Г.П. Костюком – профессором и главным врачом московской психиатрической больницы. Программа рассчитана на одновременное лечение 25 человек, курс рассчитана на 6 недель с обязательным ведением нашими специалистами в постпрограмме. Помощь для пациентов, проживающих в Хабаровске и Хабаровском крае, бесплатна, программа входит в территориальную программу ОМС, - рассказал Артем Насатюк, и.о. главного врача Краевой клинической психиатрической больницы.

В "Клинику памяти" пациенты принимаются на лечение либо по направлению лечащего врача, либо по собственному желанию. В лечебной программе принимает участие профессиональная команда, которая состоит из врачей-психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, инструкторов адаптивной физической культуры.

- Мы используем целый комплекс мероприятий по развитию мышления, памяти, воображения. Сюда входят решение сложных логических задач, художественные и психотерапевтические тренинги. Усилия специалистов направлены на восстановление утраченных и формирование отсутствующих когнитивных функций. В клинике предусмотрено адаптивное сопровождение, мы поддерживаем связь с пациентами после завершения курса, отслеживаем динамику. В случае выявления регресса, приглашаем пройти курс еще раз для закрепления эффекта, - прокомментировал Константин Карпов, психолог «Клиники памяти».

Клиники памяти уже действуют в других регионах России, в Хабаровском крае – это первый подобный опыт.