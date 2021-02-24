«Время Дегтярева»: Новые школьные автобусы и отремонтированные спортзалы

За полгода нахождения Михаила Дегтярева на посту врио губернатора Хабаровского края удалось добиться немалых позитивных результатов в сфере образования. Перечислять их все будет слишком долго, поэтому стоит упомянуть самые значимые.

Удалось добиться ремонта восьми спортзалов и поставки спортивного оборудования в сельские школы Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного, Хабаровского и имени Лазо районов. В 42 школах открыты центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста».

В крае появился второй детский технопарк «Кванториум» и второй Центр цифрового образования детей «IT-куб». Оба учреждения заточены на обучение детей основами энергетики, нано-, инфо- и биотехнологий. В общей сложности в них занимаются 1200 детей.

К началу 2020/2021 учебного года компьютерное и интерактивное оборудование обновлено в 92 школах и 10 техникумах. Впервые за 7 лет в край поставлены 24 новых школьных автобуса. Они отправились в сельские школы 12-ти районов.

В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме, Хабаровском педагогическом колледже и Комсомольском колледже технологий и сервиса созданы 14 современных мастерских. Удалось выиграть конкурс на развитие региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (более 21 миллиона рублей) и конкурс на ресурсный центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (5,5 миллионов рублей).

Все вышеупомянутые меры направлены на сокращение оттока населения. Потому что в таком случае молодежь сможет не только получить хорошее образование, но и здесь же, в родном крае, самореализоваться, не переезжая в другие города и регионы для воплощения своих амбиций.