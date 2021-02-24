В Хабаровском крае вакцинировано более 23 тысяч человек

Прививку от коронавируса в Хабаровске теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и на рабочем месте. С начала февраля в Хабаровский край вакцина поступает еженедельно. Последняя партия составила 5200 доз, до конца февраля ожидается поставка свыше 10 тысяч доз вакцины.

Вакцинировано уже более 23 тысяч человек, из них второй компонент получили свыше 6000 жителей. Медики отмечают, что человек считается защищенным от COVID-19 спустя три-четыре недели после второй прививки. Но даже после первой вакцинации в организме начинают формироваться антитела. Причем у части населения есть возможность получить прививку без отрыва от производства. Сегодня на проходной в заводском здравпункте ОАО «Дальхимфарм» проходит вакцинация сотрудников предприятия.

В этот же день с центральной площади Хабаровска в районы края отправляется автопоезд «Здоровье». В составе мобильной медицинской бригады 5 автомобилей с высокотехнологичной начинкой. С помощью имеющейся на борту аппаратуры у врачей есть возможность приблизить первичную медицинскую помощь к жителям сел и небольших поселков, провести на месте медицинский осмотр и диагностическое обследование, определить дальнейшую методику лечения. Все это позволит максимально сократить сроки ожидания специализированной медицинской помощи.

«Кроме диагностической помощи, автопоезд будет оказывать, в том числе, услугу по бесплатной вакцинации», - объявил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

В удаленные районы вакцина от коронавируса доставляется авиационным и железнодорожным транспортом. Первый населенный пункт, в котором медики развернут работу, - поселок Сита района имени Лазо.

«Эти мобильные комплексы поедут по всему Хабаровскому краю. Они приедут практически во все отдаленные уголки», - объявил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. У нас уже есть опыт использования «мобильных бригад».

В прошлые годы по территории края курсировал специализированный медицинский поезд. Там, где не было возможности доставить врачей посуху, привлекался теплоход с медицинским персоналом. На борту судна работала бригада специалистов, в том числе узких направлений. Никонов сообщил, что работа теплохода планируется и в этом году.

Эдуард Попов