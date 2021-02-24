Хабаровский «СКА-Нефтяник» будет бороться за медали с москвичами

Самое интересное в хоккейной суперлиге только начинается, ведь совсем скоро состоится битва за медали чемпионата России. Кто станет новым чемпионом России? Вот в чем вопрос.

Несомненно, регулярный чемпионат лучше всех провели столичные динамовцы, которые за весь турнир потеряли лишь 5 очков – проиграли «Енисею» и сыграли вничью со «СКА-Нефтяником». Получается, что только эти команды могут оказать сопротивление победителю «регулярки». А что же остальные?

Недавно в разговоре с болельщиком с большим стажем мой собеседник невольно вспомнил далекие 1960-70-е, когда не было в нашем отечественном хоккее с мячом столь явных фаворитов. Например, наши армейцы тогда не ходили постоянно в призерах, но спуску (во всяком случае, дома) никому не давали. А теперь…

И все же не будем тем же москвичам раньше времени присваивать «золото». Скажем так, «бело-голубые» – одни из претендентов на победу. Наряду с «Енисеем» и «СКА-Нефтяником». Кто в итоге станет самым-самым? Поживем – увидим.