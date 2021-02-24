Подарки хабаровчанок на 23 февраля: трусы, перфоратор и вкусняхи из KFC

23 февраля в нашей стране традиционно отмечали мужской праздник - День защитника Отечества. Однако много лет ведутся жаркие споры о том, кого же поздравлять в этот день? Философия такая: не служил - не заслужил. Считается, что этот праздник для тех, кто прошел службу в армии, для тех, кто “защищал Отечество”, даже если этими защитниками является прекрасная половина человечества.

Встречается даже такое мнение: если хочется поздравить всех мужчин поголовно - для этого есть Международный день мужчин (отмечается 19 ноября), дескать, этот праздник и придуман для чествования представителей мужского пола без привязки к роду деятельности. Но мужчины 23 февраля ждут подарки от своих половинок, несмотря на отсутствие в своей жизни армейского опыта.

Мы спросили представительниц прекрасного пола: как вы будете поздравлять своего мужчину?

Кира, 34 года: Я купила своим мужчинам - мужу и сыну - одинаковые трусы и футболки. Утром подарю им подарки, накормлю вкусным завтраком, и все вместе пойдем кататься на коньках. А вечерком - в баньку! Напаримся, сытно поужинаем - и спать!

Мария, 25 лет: Ой, ну такое вслух нельзя говорить!

Ольга, 27 лет: Ничего не подарю, он в армии не служил, значит, к этому празднику отношения не имеет. Просто вечером накупим вкуснях в KFC и посмотрим какой-нибудь блокбастер с супергероями.

Лариса, 52 года: Я своему мужчине подарю триммер для волос и красивый свитер, вечером устроим романтический ужин с подаренным на 14 февраля элитным алкоголем.

Олеся, 35 лет: Спросила у мужа: «Что тебе подарить на 23 февраля?» Он попросил лопату, чтобы машину из сугробов откапывать :)

Ирина, 42 года: Мой любимый муж - заядлый рыбак, решила ему на День защитника Отечества подарить рыбацкий костюм из “Равиала”. Будет на рыбалке самый стильный!

Виктория, 28 лет: Всю голову сломала: что же подарить? Решила организовать совместный выезд на природу - поедим шашлычков на свежем воздухе, покатаемся с горки, а вечером...

Екатерина, 29 лет: Мой мужчина будет работать в праздник, я ему заранее в подарок преподнесла перфоратор. Вечером после работы устрою вкусный романтический ужин, приготовлю его любимые мясо по-французски и салат “Цезарь”.

Дарья, 20 лет: У меня нет молодого человека, буду поздравлять папу - подарю ему футболку с красивым принтом и скажу, что он у меня самый лучший!

Елена, 47 лет: Испеку мужу его любимый торт с кремом - самый лучший подарок для него. И, конечно, подарю носки - это всегда нужный расходник.

Ярослава, 21 год: Я своему молодому человеку подарю кружку с креативной надписью, а вечером устроим сериаломарафон: будем смотреть нашу любимую “Теорию большого взрыва” и поедать пиццу.

Евгения, 33 года: Никогда ничего не дарим друг другу ни на 23 февраля, ни на 8 Марта, даже в голову не приходит, что эти праздники имеют к нам какое-то отношение.

Ксения, 39 лет: Устрою своему настоящий праздник - подниму в 6 утра криком “Рота, подъем!”, заставлю зарядку сделать на свежем воздухе, на завтрак - солдатская каша с тушенкой, потом он картохи начистит на роту солдат, ну и, разумеется, парко-хозяйственный день - чтоб все как в армии!

Подготовила Анфиса Песцова