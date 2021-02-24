Почему в Хабаровском крае резко подорожает проезд в автобусах?

Стоимость проезда на общественном транспорте выросла сразу на пять рублей

В марте стоимость проезда повысится сразу на шести популярных маршрутах: вместо 30 рублей хабаровчане будут платить 35. Уведомления в мэрию поступили от предпринимателей, которые обслуживают маршруты №№ 8, 17, 21, 23, 46, 82. Также с 1 марта за 35 рублей пассажиры будут ездить на автобусе №71, а в начале апреля ценник изменится на маршруте №35.

С точки зрения законодательства частные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, повышают стоимость проездного билета самостоятельно и объяснять, почему цены на проезд вдруг резко взлетели, не должны.

Это не единственное подорожание. В январе цена изменилась на маршрутах № 55 и 16. В начале февраля билеты подорожали на маршруте №7. Также изменилась стоимость проезда в автобусе №85, который идет от Пятой площадки до Выборгской, и автобусе №81, курсирующем от Северного микрорайона до Индустриального поселка. В конце февраля тариф вырастет на маршруте №22, действующем от железнодорожного вокзала до ул. Шмаковской.

И это еще не все. На десяти междугородных автобусах (111а 114а, 202, 215, 226 и других) тоже взлетела цена на проезд, на некоторых маршрутах аж на 60 процентов – к примеру, на автобус Хабаровск – Вяземская. Хотя сами пассажиры говорят, что предприниматели вряд ли добьются увеличения выручки: автобусы будут возить «воздух».

- В этом направлении следует несколько электричек в день, где цена пока не менялась, и люди просто пересядут на электропоезд, тем более в этом виде транспорта есть льготы для некоторых категорий, - поделилась жительница Вяземского Наталья К.

Сами перевозчики ссылаются на пандемию, мол, в прошлом году пассажиропоток значительно снизился, предприниматели понесли убытки. Многие перестали ездить в общественном транспорте из-за страха заразиться, некоторые болели сами, студенты учились дистанционно и не пользовались автобусами, пожилые люди перестали ездить по городу. Весной резко упало количество пассажиров, когда большинство хабаровчан ушло на самоизоляцию. Новогодние каникулы внесли свою лепту в снижение пассажиропотока.

По поводу утверждения перевозчиков, что автобусы в пандемию ходили полупустыми, на одном из штабов по коронавирусу зампредседателя правительства края Евгений Никонов выразил недовольство работой пассажирского транспорта.

- Вы понимаете, что, например, на транспорте происходило во время пандемии? Это же уму непостижимо! Мы добивались того, чтобы в автобусах было меньше людей, создавали гибкие графики работы, а транспортники рассудили очень просто: они сократили количество машин. И как было столпотворение, так оно и осталось, - отметил Евгений Никонов.

Директор ассоциации "Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска" Елена Шадуя утверждает, что пассажиропоток снизился до 65-70%.

- Это не единственная причина повышения тарифов. Происходит ежегодный рост цен на запасные части, топливо, рост коммунальных платежей, как следствие, увеличивается затратная часть. Если это новый транспорт, значит, выплаты лизингов и кредитов. Старый транспорт более изношен и тоже требует постоянных больших финансовых вложений. Более того, за последние годы выросла стоимость страховых выплат по ОСГОП и ОСАГО. Лизинги по новым транспортным средствам требуют ещё и наличие каско. Также федеральным законодательством определен порядок оснащения транспортных средств дополнительным оборудованием, а это опять затраты, - говорит Елена Владимировна.

На вопрос о причине повышения цен на междугородные маршруты, Елена Шадуя ответила лишь одно: мол, есть маршруты, например, Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Солнечный, где тариф, наоборот, понизился. Только это совсем не объясняет, почему на другом транспорте он повысился больше чем вполовину.

Председатель правления ассоциации «Союз транспортников Хабаровского края» Светлана Тремасова тоже отметила, что убытки транспортников тянутся еще с прошлого года. В связи с пандемией по кредитным обязательствам давались какие-то послабления, но платежи по займам никто не отменял.

- У транспортников отсутствует возможность планирования, что негативно отражается на пассажирских перевозках в целом. Было поручение до 25 декабря 2020 года всеми муниципалитетами принять документ планирования на пять лет. Благодаря этому перевозчики увидели бы, что в течение пятилетки они должны достичь определенных показателей, и у них была бы гарантия, что все эти годы они будут осуществлять перевозки. Но наш общественный транспорт постоянно лихорадит и по многим причинам: непонятные нормативно-правовые акты, конкурсы, когда выбирают не совсем добросовестных перевозчиков. Были ситуации, когда одних отстраняли, на маршруты выходили временные перевозчики, царила неразбериха. Ни один муниципалитет в конечном итоге документ по планированию не подготовил, - сказала Светлана Николаевна.

По словам Тремасовой, перевозчики вкладывают средства не только в приобретение транспорта, но и в производственную базу, которая, к тому же, должна соответствовать всем техническим требованиям. И деньги нужно вложить не завтра, а здесь и сейчас, пока есть выручка. Поэтому планировать так далеко, на пять лет, предприниматель не может.

Есть маршруты, которые изначально убыточны. Например, автобусы № 16 и 46, где на стоимости и в 35 рублей можно не заработать даже на заправку. Было бы выходом объявить тарифы на эти маршруты регулируемыми и компенсировать выпадающие доходы, но никто, к сожалению, этого делать не желает.

Мы чаще всего не отказываемся и готовы платить больше, если нам предлагают высокое качество, и не имеет значения чего. В пассажирских перевозках все с точностью наоборот. Все эти повышения проезда происходят на фоне постоянных жалоб хабаровчан на работу общественного транспорта. По информации пресс-службы администрации Хабаровска, обращения горожан в мэрию поступают с завидным постоянством. Горожане сообщают о холоде в салонах автобусов, преждевременном прекращении рейсов, отсутствии машин на маршрутах, нарушение графиков по вечерам, гонки автобусов, некорректном поведении водителей. Был случай, когда водители выясняли между собой отношения прямо на дороге. А чего стоит инцидент, когда водитель отобрал шапку у ребенка за то, что девочка не смогла заплатить за проезд. На обращения горожан отвечал начальник отдела транспорта мэрии Владимир Ощановский.

- С 8 февраля студенты вернулись к очному занятию в вузах, закончилась самоизоляция граждан категории «65+», поэтому мы начали постепенное увеличение количества пассажирского транспорта на маршрутах: трамваев, троллейбусов, но в основном – автобусов. Перевозчикам настоятельно рекомендуется проконтролировать все организационные моменты, чтобы избежать давки и выдержать расписание движения транспорта.

А не так давно мэр Сергей Кравчук во время прямого эфира в своем аккаунте Instagram пообещал лично разобраться с перевозчиками. А пока закон позволяет предпринимателям увеличивать цены на проезд по своему усмотрению, неизвестно, какое повышение нас еще ожидает. Есть ли вообще потолок у всех этих взлетов цен? Может, стоит хотя бы часть самых востребованных маршрутов вернуть в рамки регулируемых тарифов?

К слову, в последний раз цены на проезд повышались два года назад, и среди причин были те же, что и сейчас: увеличение стоимости топлива, комплектующих на автобусы и прочее.

Юлия Рудакова