Хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у «Байкала» 19 матчей подряд

Регулярный чемпионат России по хоккею с мячом среди клубов суперлиги вышел на финишную прямую: клубам осталось провести всего по два матча. Ну а затем начнется самое интересное – плей-офф.

Всё в наших руках

В принципе, первая восьмерка практически определилась. Разве что с последней, восьмой путевкой до конца не все ясно: казанский «Ак Барс-Динамо» отстает от ульяновской «Волги» на три очка и теоретически может поменяться с ней местами. Но на деле это маловероятно. Да уж, после ухода из «Динамо» тренера Ильяса Хандаева и ряда ведущих хоккеистов дела у этой команды резко ухудшились.

Но бог с ней, с Казанью. Нас больше волнует судьба «СКА-Нефтяника». Конечно, хабаровские болельщики привыкли к тому, что клуб в последнее время ниже второго места в «регулярке» не опускался, а сейчас мы третьи. Это значит, что в полуфинале у армейцев не будет преимущества своего поля. Но это не катастрофично: вон московское «Динамо» в прошлом сезоне вообще четвертую строчку заняло. Однако это не помешало «бело-голубым» на пути к финалу расправиться с «Енисеем». Так что все в наших руках.

Дело принципа

Свой заключительный выезд, который ровным счетом уже никак не может повлиять на турнирное положение «СКА-Нефтяника», подопечные Ильяса Хандаева начали в Иркутске. Соперник, в отличие от хабаровчан, борется за четвертое место и сорить очками явно не собирался. Но и для наших хоккеистов поединки с ближайшими соседями достаточно принципиальные.

Кстати, начиная с 20 ноября 2016 года команды Хабаровска и Иркутска только в чемпионате страны провели 18 матчей, и за все это время армейцы не проиграли ни одного матча! Правда, за последний год сибирякам удалось несколько подправить печальную для себя статистику.

Так, 15 января 2020 года "Байкал-Энергия", играя в родных стенах, смогла прервать серию из шестнадцати поражений кряду, добившись ничейного результата - 4:4. А уже в декабре прошлого года, впервые с января 2015-го, иркутяне отобрали у армейцев очки уже в Хабаровске - 5:5.

Несмотря на то, что мотиваций, как уже было сказано раньше, у хозяев было больше, «СКА-Нефтяник» (честь мундира превыше всего!) продолжил беспроигрышную серию в противостоянии с сибиряками. Причем хабаровчане, уступая по ходу поединка 0:3, смогли не только отыграться, но и в конечном итоге добиться победы - 6:5.

Переломили ход борьбы

Уже на 19-й минуте матча тренерский штаб "СКА-Нефтяника" был вынужден пойти на беспрецедентный в нынешнем сезоне шаг - замену вратарей. И причиной стала не травма голкипера, а три пропущенных мяча, после чего на табло загорелись обескураживающие и столь непривычные для армейцев цифры - 3:0 в пользу хозяев.

Однако такой счет был, что называется, не по игре. Пропустив быстрый и в некотором роде курьезный первый мяч, хабаровчане столь же быстро организовали ответное наступление на ворота соперников, создав за короткий период времени целый ряд опаснейших, но, к сожалению, не реализованных моментов.

Один за другим за голову хватались Рязанцев, Сидоров, Шардаков, Потемин. Мяч летел куда угодно - во вратаря, в штангу, в перекладину, но только не в ворота. Расплатой за такое расточительство стали пропущенные мячи от предельно мотивированных хозяев, подгоняемых ревом своих почитателей, которых по сегодняшним меркам собралось немало - более трех тысяч.

Но, забив три мяча, иркутяне словно исчерпали лимит везения. Как вода точит камень, атаки армейцев в конце концов принесли свои плоды. И в который уже раз на помощь хабаровчанам пришли розыгрыши стандартных положений.

Первый "дуплет" в виде реализованных пенальти и углового (отличились Рязанцев и Антипов) позволил им еще в первом тайме сократить отставание до минимума - 2:3. После отдыха вновь гости забили с пенальти и углового (голы на счету все того же Рязанцева и Шардакова) и повели в счете.

Впрочем, хозяева предприняли отчаянную попытку вернуть игру под свой контроль. Им даже удалось восстановить статус-кво - 4:4. Неужели опять дело катится к ничьей? Но все вопросы сняли голы Шардакова и Торгонского.

Таким образом, армейцы продолжили беспроигрышную серию в противостоянии с "Байкал-Энергией", одновременно фактически лишив сибиряков шансов на 4-е место в регулярном чемпионате, на которое после очередного тура взобрался архангельский "Водник".

Теперь хабаровчанам предстоит передислокация в Сыктывкар, где 24 февраля они скрестят клюшки с местным "Строителем". Кстати, скорее всего, именно с этой командой наши хоккеисты скрестят клюшки в первом раунде плей-офф. Однако не будем торопить события.