К проектированию тепломагистрали от ТЭЦ-3 приступили в Хабаровске

В Хабаровске приступили к разработке проектно-сметной документации на строительство тепломагистрали № 35 от ТЭЦ-3. Для этого в конце прошлого года краевые власти заключили по конкурсу контракт на проектирование с ООО "Дальневосточная проектировочная компания". Стоимость работ, оплаченных из бюджета региона, составит 74 млн рублей. Готовый проект строительства теплопровода власти получат уже в этом году.

- Жилой район "Ореховая сопка" в северной части Хабаровска сегодня является главной точкой комплексной жилищной застройки в городе, где по расчетам можно возвести до 900 тыс. кв. метров жилплощади. В этом случае в микрорайоне будет проживать около 50 тысяч человек. Потребителей необходимо подключить к теплу, для чего и проектируется новая тепломагистраль. Помимо "Ореховой сопки" ТМ-35 обеспечит возможность строительства жилья и в районе, ограниченном улицами Бондаря, Трехгорной и Воронежским шоссе, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Диаметр проектируемого магистрального трубопровода составит 1 м, протяженность – более 13 км, а его пропускная способность – 250 Гкал/ч. Строить объект планируется поэтапно. Ориентировочно, на весь комплекс работ потребуется 3,2 млрд рублей.

- Сейчас мы прорабатываем варианты привлечения средств на строительство ТМ-35. Рассматриваем два основных варианта. Во-первых, можно получить финансирование из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Жилье". Для этого нужна проектная документация с положительным заключением государственной экспертизы. Второй вариант – привлечь инвестиции на условиях концессии, - пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что строительство новой теплотрассы позволит обеспечить рост жилищного строительства в Хабаровске, поможет сделать жилье доступнее за счет увеличения предложения на рынке.

Напомним, что в плане развития тепловой электроэнергетики Хабаровска числится еще один проект по строительству ТЭЦ-4, которая заменит устаревшую ТЭЦ-1. Этот объект, также призванный повысить качество теплоснабжения в микрорайонах краевой столицы, к 2025 году намерена сдать ПАО "РусГидро". Во время последней командировки в Москву врио главы региона Михаил Дегтярев провел встречу с председателем правления-генеральным директором ПАО "РусГидро" Виктором Хмариным. Одним из ключевых вопросов как раз стало обсуждение готовящегося к заключению соглашения между Хабаровским краем и ПАО "РусГидро" по взаимодействию при разработке Схемы и программы перспективного развития края до 2025 года. Оно будет включать решение вопросов газоснабжения запланированной к строительству Хабаровской ТЭЦ-4.







