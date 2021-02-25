В Хабаровском крае реализуют новый формат общения с органами власти

Хабаровский край включен в цифровой эксперимент по приему сообщений граждан через «Госуслуги». Платформа обратной связи (ПОС) разработана министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и позволяет направлять сообщения по широкому спектру вопросов. Обращения принимаются через форму на Едином портале госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы», а также виджеты на сайтах органов власти и местного самоуправления.

«Электронный формат общения с органами власти удобен для людей. С помощью цифрового сервиса каждый человек, имеющий регистрацию на портале «Госуслуги», может направить свое сообщение напрямую в выбранное ведомство и оперативно получить ответ. Статус и результаты рассмотрения сообщения будут отображаться в личном кабинете. Работа по созданию платформы проводилась в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика»», — отметили в министерстве информационных технологий и связи края.

Все сообщения и вопросы, поступающие через ПОС, не попадают под действие закона по работе с обращениями граждан, что позволяет ускорить срок их рассмотрения. В зависимости от категории изучение вопроса займет от 10 до 30 дней, . В перспективе через платформу обратной связи жители региона смогут участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Также появится возможность оценить ответ или результат решения проблемы по пятибалльной шкале. На основании оценок от пользователей будет формироваться рейтинг регионов.

Отметим, к платформе обратной связи планируется подключить органы исполнительной власти и местного самоуправления края, учреждения здравоохранения и образования, а также иные организации, осуществляющие публично значимые функции. Виджеты ПОС уже размещены на официальных сайтах ряда ведомств.