Жители Хабаровского края удостоились звания «Почетный донор России»

В Хабаровском краевом музыкальном театре впервые прошла торжественная церемония награждения участников федеральной акции "Донор - это почетно!". Звание "Почетный Донор России" получили 23 жителя региона. Также был отмечен вклад граждан в развитие донорства, в этой номинации поощрили еще 12 волонтеров. Награды вручил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

- Каждому четвертому человеку в мире переливают кровь по тем или иным жизненным показаниям. Ситуация с ковидом поставила под угрозу возможность обеспечения кровью пациентов с травмами, больных онкологического профиля и других заболеваний. Но, несмотря на пандемию, доноры приходили и сдавали кровь. Донорское движение – движение души. Сегодня мы чествуем скромных героев нашего времени – доноров крови и общественных активистов, пропагандирующих развитие донорского движения в нашем регионе, - обратился к награждаемым Евгений Никонов.

Он подчеркнул, что донорство крови и ее компонентов является стратегическим направлением развития современной системы здравоохранения. Поэтому на церемонии также отметили победителей в специальных номинациях: донор антиковидной плазмы, донорская династия, максимальное количество кроводач, донор костного мозга.

В России ежегодно регистрируются тысячи новых случаев онкогематологических заболеваний. Зачастую единственным методом лечения для таких больных является трансплантация костного мозга, гемопоэтических стволовых клеток. На текущий момент в общероссийском регистре доноров костного мозга состоит 787 жителей Хабаровского края. Медаль Федерального медико-биологического агентства России "За содействие донорскому движению" на церемонии получил кадровый донор Хабаровского края Никита Гордиенко, сдавший гемопоэтические клетки для пересадки.

Ежегодно Служба крови Хабаровского края заготавливает более 16 тысяч литров компонентов донорской крови. В Хабаровском крае 9617 доноров, общее количество донаций превышает 21 тысячу в год. В соответствии с федеральным законодательством нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются граждане, минимум сорок раз сдавшие бесплатно кровь либо минимально 60 раз сдавшие плазму.



