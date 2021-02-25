Против клещевого энцефалита вакцинируют в Хабаровском крае

В Российской Федерации зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. В этом году в медорганизациях края прививают вакциной "Энцевир" российского производства.

- Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания – от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Как и перед любой прививкой пациентов осматривает врач, собирает анамнез. Есть ряд противопоказаний, например, обострение хронического заболевания, ОРВИ, непереносимость одного из элементов прививки, беременность. Также перерыв между любыми прививками должен составлять 1 месяц. Те, кто делает прививку первый раз после длительного промежутка, стоит поторопиться, так как ревакцинация проходит через 3-4 недели, нужно успеть до сезонного потепления, - рассказала Марина Мартынева, заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №7.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края, благоприятное время для прививки – до конца марта. Вакцинацию можно проводить и детям, начиная с трехлетнего возраста. Специалисты напомнили, что завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу: работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники. По сообщению регионального минздрава, в плане на 2021 год - провакцинировать 112500 человек, из них на весну - 100500 жителей. Иммуноглобулин против клещевого энцефалита уже поступил в количестве 5500 доз, свыше 15 тысяч доз находится в закупке.

По информации Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в 2020 году было зарегистрировано 5551 обращение по поводу укусов клещей, а клещевым энцефалитом заразились 5 человек. В 2019 году количество таких обращений превышало 100 тысяч.



