В Хабаровском крае подвели итоги чемпионата WorldSkills Russia

Итоги регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) подведены в региональной столице. По результатам трех дней соревнований в профессиональном мастерстве наибольшее количество наград - 11 золотых медалей - завоевали студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий.

В этом году региональный этап проходил в 19 учреждениях. В их числе 16 техникумов и колледжей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Хор. Также в качестве площадок был выбран центр дополнительного образования "IT-куб", Дальневосточный государственный университет путей сообщения и цех ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ".

Впервые была организована работа новых для региона компетенций: "Программные решения для бизнеса", "Бухгалтерский учет", "Социальная работа", "Разработка виртуальной и дополнительной реальности", "Управление локомотивом", "Разработка решений с использованием блокчейн технологий", "Веб-дизайн и разработка".

Всего в чемпионате приняли участие 344 конкурсанта, 249 экспертов и 49 главных региональных экспертов, а также 150 человек из состава Корпуса волонтеров профессионального образования края. Помимо учащихся техникума техносферной безопасности и промышленных технологий в число победителей вошли студенты Хабаровского технологического колледжа. Они завоевали восемь золотых медалей. В числе лидеров учащиеся Хорского агропромышленного колледжа, которые завоевали шесть золотых медалей. С результатами регионального чемпионата можно ознакомиться на сайте Института развития образования во вкладке WorldSkills Russia.